Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Настоящий полководец выигрывает битву еще до начала. Эта мысль древнекитайского мыслителя Сунь Цзы помогала многим военачальникам и политикам. И сейчас ее в который раз реализовало российское руководство, провалив усилия киевского режима и Запада в попытке дипломатического принуждения России к невыгодным переговорам по поводу украинского кризиса. Сегодня Сунь Цзы назвали бы представителем одной из ведущих стран Глобального Юга, и тем примечательнее, что победа России была достигнута именно во взаимодействии с этими государствами.



15-16 июня в Швейцарии должен пройти так называемый саммит мира по Украине. Заявлялось это как конференция с участием большинства государств планеты (швейцарские власти выслали приглашения лидерам 160 стран), где номинально будет обсуждаться дипломатическое решение украинского кризиса. Реальная цель саммита – легитимация так называемого мирного плана Зеленского, пункты которого являются фактически условиями безоговорочной капитуляции России перед Украиной и Западом. «Эту формулу прописывали тогда, когда Запад был свято уверен в возможности одержать победу над Россией. Поэтому формула – своего рода программа-максимум для Украины», – поясняет глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.



Неудивительно, что при такой повестке в составе этих 160 приглашений не было России. Швейцарский МИД объяснял это тем, что Москва, мол, все равно бы не приехала. И что на саммите не собираются писать мирное соглашение – лишь коллективными усилиями определить «дорожную карту» и «рамочные принципы» будущих договоренностей.



Однако президент России Владимир Путин прямо заявил, что целью мероприятия было «собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что [все] со всеми согласовано, а потом предъявить России это как решенный вопрос, как ультиматум».



Причем важно было собрать не абы какие страны – Запад хотел, чтобы на конференцию приехали лидеры Глобального Юга. Тех самых стран, которые заняли подчеркнуто нейтральную позицию по поводу украинского кризиса, или же отчетливо поддерживают Россию. «Чем больше стран, которые не являются близкими партнерами Украины, приедут в Швейцарию, тем больше будет шансов на успех конференции», – уверен пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Хеберштрайт.



Организаторы обещали им обсудить в Швейцарии различные глобальные проблемы (климат, голод и т. п.) – все ради того, чтобы они приехали и поставили свои подписи под итоговой декларацией. Тем самым как бы подписавшись под западной моделью урегулирования украинского кризиса (предполагающей принуждение России к де-факто капитуляции). А заодно и подписались под тем, что Зеленский (чьи президентские полномочия уже истекли) является не узурпатором, а законным главой украинского государства.





Однако за месяц до начала саммита он уже оказался провален. По мнению французской Le Monde, швейцарские власти надеялись, что из 160 приглашений хотя бы сотня лидеров и глав правительств ответит согласием и прибудет на мероприятие. По состоянию на середину мая лишь половина от этого количества стран выразили готовность послать свои делегации – и абсолютное большинство среди них являются странами коллективного Запада.



Лидеры крупнейших представителей Глобального Юга – Китай, Саудовская Аравия, Бразилия и Южная Африка – уже отказались от участия в мероприятии. Некоторые сослались на внутренние проблемы, другие же прямым текстом заявили, что не видят смысла в этом мероприятии без участия России. В частности, именно так мотивировало свой отказ руководство Бразилии. Аналогичную позицию выразил дипломатический источник в Турции.



Ключевой игрок на международной арене – Китай – заявил, что поддержит идею мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, но лишь «если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия». Эти требования в случае со Швейцарией явно не соблюдаются. А ведь лично Зеленский прямо просил Пекин «участвовать в саммите мира».



Помимо этого, саммит проигнорируют и множество других влиятельных государств, имеющих смелость проводить самостоятельную внешнюю политику: Алжир, Венесуэла, Египет, Израиль, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Сенегал, Сирия, Эфиопия.

Эксперты видят в том, как ведут себя страны Глобального Юга, прямое следствие действий российских властей. Во-первых, на дипломатическом поприще. «Россия провела свою разъяснительную работу среди тех стран Юга, которые пусть и с осторожностью, но все же рассматривали вопрос появления на этой конференции хотя бы для проформы. Наши дипломаты скрупулезно разъясняли, что представляет задумка организаторов этой наперсточной игры – их усилия не прошли даром», – поясняет газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.



Во-вторых, на военном. «Тут приложили руку и российские Вооруженные силы. Они хорошо постарались в деле разгрома украинской армии, обеспечивая невозможность реализации мирного плана Зеленского. И теперь какой смысл странам Глобального Юга обсуждать заведомо нереалистичную программу урегулирования украинского кризиса?» – говорит Иван Лизан.



Номинально для Запада еще не все потеряно. По словам представителей швейцарского МИД, крайний срок подачи заявок – 24 мая, и сейчас западные дипломаты всячески обхаживают еще не определившихся кандидатов. Особый упор делают на Индии – традиционном партнере России и лидере Движения неприсоединения. Уговаривать индийского премьера Нарендру Моди в Нью-Дели приезжал лично статс-секретарь МИД Швейцарии Александр Фазель, который не скупился на слова и комплименты. «В мире ожидают от Индии участия в этой конференции – в том числе и из-за ее международного положения. Индия – друг мира, лидер Глобального Юга, имеющий дипломатическое влияние, опыт и знания», – говорил западный дипломат. На первый взгляд, эти слова возымели результат. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что Индия примет участие во встрече в Швейцарии. Однако уровень участия, по словам премьера, «будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств».

Уровень участия Индии имеет значение: одно дело, когда на конференции присутствует действительно принимающий решения руководитель, и совсем другое, если участие формально исполняет чиновник третьего ранга. И если Моди не поедет (отправив вместо себя какого-нибудь замминистра иностранных дел), то саммит рискует не стать даже внутризападным междусобойчиком – ведь согласие на участие в нем пока не дал даже президент США Джо Байден. Формально из-за того, что с 13 по 15 июня пройдет саммит «Большой семерки» в Италии, и Джозеф Байден, мол, пока не может подтвердить, найдет ли он в своем графике несколько часов для посещения находящейся недалеко Женевы.

А все потому, что она того не будет стоить. «Уже все давно поняли, что из этой акции не извлечь выгоды никому из организаторов. То есть задумывалась она как большой пиар-ход, главная цель которого заключается в том, чтобы показать Россию одинокой и осуждаемой всем миром. Но за исключением шума в украинских соцсетях и в некоторых особо оголтелых западных изданиях, ничего другого из этой акции не получится. По-моему, на Западе с этим уже смирились», – считает Владимир Корнилов.



Получилось же в итоге у России. «Мы добились того, чтобы ведущие страны мира (входящие в БРИКС) отдавали себе отчет в невозможности разрешения этого конфликта без учета российских интересов, в том числе и в области стратегической безопасности в Европе», – говорит Иван Лизан. Причем не только отдавали отчет, но и де-факто это публично признали своим отказом от поездки в Швейцарию.

Собственно, Москва уже начинает извлекать дивиденды из своей победы – в частности, на всех площадках позиционирует мирный саммит как доказательство ничтожности и слабости глобального Запада. «Мы просто с удивлением наблюдаем за этими усилиями, за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы», – говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров. А постпред России при ООН Василий Небензя назвал предстоящую конференцию «псевдомирной», именовал ее «сходкой» и «посиделками», которые не несут «никакой добавленной стоимости».



Москва доказала, что перспективными могут быть лишь те мирные переговоры, которые проходят с участием России и на условиях, предложенных Россией. И проходить они будут вероятно не в Швейцарии (которая, по словам Москвы, уже не является нейтральной страной) и не в июне 2024 года. А лишь тогда, когда Запад будет готов вести с Москвой настоящие переговоры. Выражаясь словами Владимира Путина, «не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности».