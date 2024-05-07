Путин призвал Запад отказаться от чванства

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что выбор вести диалог остается за Западом.

«Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор – за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества», – сказал Путин.

«Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Страна готова укреплять добрые отношения со всеми странами мирового большинства, которые видят в России надежного и честного партнера, передает ТАСС.

Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шесть лет. Он принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.