Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
СМИ: Евросоюз не хочет уступать автономию в санкционной политике США
Politico: Евросоюз не желает уступать автономию в санкционной политике США
Большинство стран-членов Евросоюза, в первую очередь Венгрия, не хотят подрывать возможность дипломатичных переговоров с Россией. В связи с этим ЕС не хочет уступать свою автономию в санкционной политике США, которые требуют оставить российские активы замороженными до полного погашения кредита, выданного под их залог для помощи Киеву, пишет газета Politico.
По данным СМИ, план Вашингтона опирается на крайне неопределенный поток доходов от прибыли от замороженных активов РФ, а эта прибыль зависит от санкционного режима Европы, передает РИА «Новости».
Режим европейских санкций сейчас пересматривается каждые полгода. Politico отмечает, что против изменений будут яростно противостоять 24 страны ЕС, не входящие в G7. Особенно против будет Венгрия, которая видит в этом угрозу подрыва дипломатии и переговоров с Россией.
Кроме того, для многих стран ЕС подобный подход стирает юридическую грань между иммобилизацией и прямой конфискацией, «вновь разжигая многие опасения стран-членов по поводу первоначального предложения США».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что замороженные активы России можно использовать как залог при выдаче кредитов на поддержку Киева.