СМИ: Евросоюз не хочет уступать автономию в санкционной политике США

Эксперт оценил намеки еврокомиссара властям Грузии на судьбу Фицо

Эксперт назвал «отражением кризиса в ЕС» упоминание покушения на Фицо в отношении Кобахидзе

Tекст: Дмитрий Александров

«Скверные ощущения, так как такое упоминание говорит о глубоком кризисе в Евросоюзе, отмечаемом многими аналитиками, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Напомнило о череде скандалов с европарламентариями, о коррупции и так далее».

«Варгелий сам подтвердил упоминание Фицо. То есть что получается? Демократически избранное правительство Грузии решает принимать пусть и непопулярный, но необходимый для обеспечения безопасности и интересов государства закон. И слышит в ответ едва ли не угрозу»,– сказал аналитик.

«А на чьей совести поляризация в Грузии? Разве не на совести НПО или их заграничных лоббистов? Чего они боятся? Прозрачности? Докажите, что закон вредный, обоснуйте!», – сказал Петрэ Мамрадзе.

По его словам, еще более жесткий закон сейчас принимает Франция. «Настало время, когда все действуют для обеспечения собственных государственных интересов»,- отметил эксперт.

Ранее еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий признался, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе про закон об иноагентах. Но его слова не были угрозой, их «вырвали из контекста», считает он.

«Я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста, – подчеркнул еврокомиссар. Он также призвал не обострять «хрупкую ситуацию», принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. «В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – отметил Варгелий.

На этом фоне западные страны начали масштабный пересмотр отношений с Грузией. Поводом для этого послужил принятый в стране закон об иноагентах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также с критикой закона об иноагентах выступили страны ЕС, пригрозив Грузии приостановкой интеграции. В ответ Тбилиси возложил ответственность за ухудшение с Западом на США и другие страны ЕС, которые публично и непублично анонсируют санкции против республики.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который местные радикалы называют «русским законом». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента. Также власти Грузии требуют от критиков закона аргументов в пользу его отмены и говорят, что пока не слышали их.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл необоснованным утверждения грузинской оппозиции о том, что законопроект является «русским». По его словам, сейчас практически все государства борются с иноагентами, а автором такой «системы борьбы» являются США.