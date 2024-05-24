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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швецией движет сочетание агрессии и страха

    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    24 мая 2024, 12:49 • Новости дня

    СМИ: Евросоюз не хочет уступать автономию в санкционной политике США

    Politico: Евросоюз не желает уступать автономию в санкционной политике США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Большинство стран-членов Евросоюза, в первую очередь Венгрия, не хотят подрывать возможность дипломатичных переговоров с Россией. В связи с этим ЕС не хочет уступать свою автономию в санкционной политике США, которые требуют оставить российские активы замороженными до полного погашения кредита, выданного под их залог для помощи Киеву, пишет газета Politico.

    По данным СМИ, план Вашингтона опирается на крайне неопределенный поток доходов от прибыли от замороженных активов РФ, а эта прибыль зависит от санкционного режима Европы, передает РИА «Новости».

    Режим европейских санкций сейчас пересматривается каждые полгода. Politico отмечает, что против изменений будут яростно противостоять 24 страны ЕС, не входящие в G7. Особенно против будет Венгрия, которая видит в этом угрозу подрыва дипломатии и переговоров с Россией.

    Кроме того, для многих стран ЕС подобный подход стирает юридическую грань между иммобилизацией и прямой конфискацией, «вновь разжигая многие опасения стран-членов по поводу первоначального предложения США».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что замороженные активы России можно использовать как залог при выдаче кредитов на поддержку Киева.

    21 мая 2024, 21:23 • Новости дня
    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России

    Еврокомиссия: Первое изъятие доходов от активов России состоится в июле

    В ЕК назвали сроки первых изъятий доходов от активов России
    @ Daniel Kalker/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у банков Евросоюза произойдет в июле, сообщили в Еврокомиссии.

    В ЕК уточнили, что после первых изъятий в июле, последующие платежи будут происходить дважды в год, передает ТАСС.

    Ранее в Совете ЕС решили, что отдавать 90% доходов от реинвестиции российских активов обязаны все финансовые структуры, где заморожено более 1 млн евро российских средств.

    МВФ выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    22 мая 2024, 12:37 • Новости дня
    ЕС решил не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций
    ЕС решил не возвращать России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз не намерен переводить России доходы от ее замороженных активов даже после отмены санкций. Об этом говорится в полном тексте постановления Совета ЕС об экспроприации доходов от реинвестирования активов России для финансирования поставок оружия Киеву, опубликованном в «Официальном журнале ЕС».

    В документе указано, что «Неожиданные и экстраординарные доходы (образовавшиеся ввиду санкционного запрета ЕС на финансовые транзакции в Россию) не должны передаваться Центробанку России, по применимым правилам, даже после прекращения запрета на транзакции», передает ТАСС.

    Таким образом, ЕС фактически присваивает себе доходы от замороженных российских активов.

    Совет ЕС считает, что доходы «не являются суверенными активами», поэтому на них не распространяются правила защиты таких активов.

    Ранее сообщалось, что первая экспроприация доходов от реинвестирования замороженных активов России у европейских банков планируется в июле.

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    23 мая 2024, 14:57 • Новости дня
    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от ее активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает полным арсеналом ответных мер в отношении недружественных государств, поэтому Евросоюз всецело ощутит ответ в случае передачи киевскому режиму доходов от российских активов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий [в случае передачи доходов от российских активов]», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву.

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    24 мая 2024, 10:48 • Новости дня
    Эксперт оценил намеки еврокомиссара властям Грузии на судьбу Фицо

    Эксперт назвал «отражением кризиса в ЕС» упоминание покушения на Фицо в отношении Кобахидзе

    Эксперт оценил намеки еврокомиссара властям Грузии на судьбу Фицо
    @ Bernd Elmenthaler/Global Look Press,FRANCOIS WALSCHAERTS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе назвал «отражением кризиса в Евросоюзе» упоминание покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в беседе еврокомиссара Оливера Варгелия с главой правительства Грузии Ираклием Кобахидзе.

    «Скверные ощущения, так как такое упоминание говорит о глубоком кризисе в Евросоюзе, отмечаемом многими аналитиками, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Напомнило о череде скандалов с европарламентариями, о коррупции и так далее».

    «Варгелий сам подтвердил упоминание Фицо. То есть что получается? Демократически избранное правительство Грузии решает принимать пусть и непопулярный, но необходимый для обеспечения безопасности и интересов государства закон. И слышит в ответ едва ли не угрозу»,– сказал аналитик.

    «А на чьей совести поляризация в Грузии? Разве не на совести НПО или их заграничных лоббистов? Чего они боятся? Прозрачности? Докажите, что закон вредный, обоснуйте!», – сказал Петрэ Мамрадзе.

    По его словам, еще более жесткий закон сейчас принимает Франция. «Настало время, когда все действуют для обеспечения собственных государственных интересов»,- отметил эксперт.

    Ранее еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий признался, что упоминал инцидент с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе про закон об иноагентах. Но его слова не были угрозой, их «вырвали из контекста», считает он.

    «Я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста, – подчеркнул еврокомиссар. Он также призвал не обострять «хрупкую ситуацию», принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси. «В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – отметил Варгелий.

    На этом фоне западные страны начали масштабный пересмотр отношений с Грузией. Поводом для этого послужил принятый в стране закон об иноагентах, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Также с критикой закона об иноагентах выступили страны ЕС, пригрозив Грузии приостановкой интеграции. В ответ Тбилиси возложил ответственность за ухудшение с Западом на США и другие страны ЕС, которые публично и непублично анонсируют санкции против республики.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», который местные радикалы называют «русским законом». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента. Также власти Грузии требуют от критиков закона аргументов в пользу его отмены и говорят, что пока не слышали их.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл необоснованным утверждения грузинской оппозиции о том, что законопроект является «русским». По его словам, сейчас практически все государства борются с иноагентами, а автором такой «системы борьбы» являются США.

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    23 мая 2024, 05:27 • Новости дня
    Премьер Грузии призвал к деолигархизации США и ЕС

    Премьер Грузии Кобахидзе выразил надежду на деолигархизацию США и ЕС в ближайшие годы

    Премьер Грузии призвал к деолигархизации США и ЕС
    @ EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США и ЕС намерены принять меры в отношении Грузии в связи с ее законопроектом об иноагентах. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на ЕС и США влияют определенные силы и им необходима деолигархизация.

    Как заявил Кобахидзе, он с «оптимизмом» рассчитывает на то, что «в первую очередь Европейский союз добьется успеха в деолигархизации». По его словам, сейчас есть «серьезные проблемы», а суверенитет стран испытывает «давление», передает РИА «Новости» со ссылкой на грузинский Первый канал.

    Однако, по его словам, имеется «серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский союз и США будут деолигархизированы». Руководство Грузии при этом сознательно не уточняет, о ком идет речь. Однако, как заявил Кобахидзе, это «конкретные субъекты из «партии глобальной войны».

    Кобахидзе, аргументируя необходимость закона об иноагентах, заявил, что власти не желают «украинизации» страны, «майдана» и «второго фронта» против России. Он подчеркнул, что «это главная причина разногласий», поэтому «нет места дискуссиям», стране требуется прозрачность финансирования неправительственных организаций.

    По его словам, Венецианская комиссия, которая призвала «отменить закон в его нынешнем виде», «вошла в абсурд, когда ее заставили написать, что прозрачность не нужна, так как у комиссии больше не было аргументов».

    Тем временем госсекретарь США заявил, что ожидает «действий» со стороны Запада в ответ на законопроект об иноагентах в Грузии. В частности, «ЕС изучает воздействие на процесс присоединения Грузии». По мнению США, проект закона «явно противоречит желанию подавляющего большинства грузин двигаться в сторону интеграции в ЕС», передает ТАСС.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что «наложила вето на «русский» закон». Парламент Грузии намерен преодолеть вето президента. Власти Грузии требуют от критиков закона аргументов и говорят, что пока не слышали их.

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    23 мая 2024, 23:01 • Новости дня
    Шольц: Европейское ядерное оружие «нереалистично»

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность создания собственного ядерного арсенала Европейского Союза. Свою позицию он изложил в авторской статье для британского издания The Economist.

    «Не будет никакого «европейского ядерного оружия» – это попросту нереалистично», – заявил Шольц, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Германия не намерена ставить под сомнение суверенитет Франции в вопросах ядерного сдерживания, но приветствует акцент Парижа на европейском измерении своих сил ядерного сдерживания.

    Вместо этого Шольц призвал к укреплению обычных вооруженных сил ЕС, развитию ПВО, ПРО, космических и кибернетических возможностей, а также средств для нанесения ударов вглубь территории противника.

    Канцлер также подтвердил приверженность Германии принципу коллективной обороны в рамках НАТО и подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины. По его словам, Россия рассчитывает на то, что Запад устанет помогать Киеву, но это ошибка. Шольц призвал западных партнеров «вновь и вновь повторять, что помощь Украине является необходимым вкладом в нашу собственную безопасность».

    При этом он заверил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не будет предпринимать действий, которые могут втянуть альянс в прямой конфликт.

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    21 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    ЕК признала зависимость Европы от России в энергетике
    ЕК признала зависимость Европы от России в энергетике
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз пока не достиг полной независимости от Москвы в области энергетики, так как продолжает получать российский газ, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

    «Независимы ли мы полностью? Нет», – приводит его слова ТАСС.

    Мамер отметил, что ЕС пока импортирует «какое-то количество газа», однако больше, по его словам, «не испытывает прежнего давления». Он заявил, что ЕС предпринимает шаги по диверсификации своих источников энергии, но это процесс, который займет время.

    Напомним, страны ЕС стали крупнейшими импортерами российского СПГ в апреле.

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    22 мая 2024, 10:33 • Новости дня
    Израиль отозвал послов из Ирландии и Норвегии в ответ на признание Палестины

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Израиля Исраэль Кац распорядился немедленно отозвать послов страны из Ирландии и Норвегии для консультаций.

    По его словам, такая мера стала ответом на решение этих государств признать Палестину в качестве суверенного государства, передает РИА «Новости».

    Кац отметил, что такие шаги со стороны других стран будут иметь «тяжелые последствия».

    Напомним, 22 мая Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать палестинское государство.

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    22 мая 2024, 09:12 • Новости дня
    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Politico: Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство

    Tекст: Александра Юдина

    Испания, Ирландия и Норвегия решили признать палестинское государство 22 мая, пишет газета Politico.

    По данным издания, власти Испании и Ирландии сегодня примут решение о признании палестинской государственности, передает РИА «Новости».

    Также в среду официально признать Палестину решила Норвегия.

    По информации телерадиокомпании NRK, соответствующее заявление объявят власти страны 22 мая.

    Издание отмечает, что пока неизвестно, присоединятся ли к признанию Палестины Бельгия, Словения и Мальта.

    Напомним, в данный момент Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран – Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия – сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция – в 2014 году.

    Как сообщалось ранее, президент Франции Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин выступили за создание палестинского государства.

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    21 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского

    В ЕС заверили в отсутствии сомнений в легитимности Зеленского на посту президента Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не имеет никаких сомнений в легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины, заявил в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, украинское общество и главные политические партии не имеют никаких сомнений в том, кто является легитимным президентом, передает ТАСС. Стано добавил, что в ЕС также не сомневаются в том, кто является президентом Украины.

    Ранее в Кремле напомнили слова Путина о том, что на вопрос о легитимности Зеленского должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

    Во вторник в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

    В ООН заявили, что будут и дальше считать Зеленского главой украинского государства.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет с Зеленским после потери легитимности.

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    21 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС одобрил план передачи Украине 90% средств от замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Евросоюза одобрили план, согласно которому 90% доходов от замороженных активов Центрального банка России будут направлены на помощь Украине, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    По его словам, из 3 млрд евро в этом году 90% пойдет на нужды Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что план предусматривает финансирование поставок оружия и другой военной помощи Киеву.

    Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    22 мая 2024, 14:58 • Новости дня
    Эксперт назвал «контрпродуктивными» возможные визовые санкции ЕС против Грузии

    Политолог Мамрадзе: Парламент Грузии преодолеет вето президента по закону об иноагентах

    Эксперт назвал «контрпродуктивными» возможные визовые санкции ЕС против Грузии
    @ Zurab Tsertsvadze/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров

    Отмена или заморозка либерального визового режима с Грузией, рассматриваемая ЕС в качестве возможного ответа на закон «О прозрачности иностранного влияния», будет контрпродуктивной мерой, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Если такой шаг будет сделан по предложению, как стало известно из СМИ, Нидерландов, Швеции, Эстонии и Чехии, то больше расширится не круг недовольных правительством Грузии, а круг разочаровавшихся партнерами в ЕС. Это будет реакция адекватных людей в Грузии, которые сегодня тоже могут критически относиться к данному закону, – отметил аналитик. – Эти люди будут раздражены авторами такой инициативы».

    «Они будут спрашивать: а их то за что наказывают? Мировой практикой проверено, что наказывать население за решения правительства – контрпродуктивно», – сказал эксперт. По словам Мамрадзе, «на попятную власти Грузии не пойдут и даже под угрозой санкций, очевидно, закон не отменят, разве что могут внести небольшие изменения».

    «Также следует заметить, что главное требование закона – подача деклараций – должно вступить в силу с 1 января. То есть он принимается не для того, чтобы приструнить кого-то перед выборами в парламент в октябре, а именно для обеспечения прозрачности и исключения соблазна финансировать в Грузии негативные процессы», – отметил он.

    Мамрадзе считает, что на следующей неделе парламент преодолеет вето президента. «Конечно, будут новые акции протеста, но, надеюсь, демонстранты больше не захотят проявлять насилие. Оно непопулярно среди обычных граждан», – сказал он.

    Мамрадзе призвал власти Грузии «больше разговаривать с западными партнерами, чтобы объяснять важность закона». «Больше дипломатии!» – сказал он, отметив, что политические процессы должны найти конвертацию в выборах в парламент 26 октября.

    Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на чиновников, что Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония поддерживают обсуждение потенциального введения антигрузинских санкций на встрече глав МИД ЕС на следующей неделе. Санкции, в частности, могут коснуться визового режима с Грузией. Так в ЕС отреагировали на принятие грузинским парламентом закона «О прозрачности иностранного влияния».

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, удастся ли Тбилиси удержаться под давлением американских и европейских властей.

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    23 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    FT: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Financial Times: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз ужесточает санкции против Белоруссии с целью ограничения потока западных товаров и «предметов роскоши» в Россию, пишет Financial Times.

    По данным издания, вводится запрет на экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, передает РИА «Новости».

    Также ЕС вводит запрет на импорт алмазов из страны и ограничивает импорт в Россию «роскошных автомобилей» класса люкс.

    Ранее Литва ужесточила контроль над ввозом овощей из России.

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    22 мая 2024, 13:53 • Новости дня
    Кремль: Россия оценит последствия изъятия средств в ЕС и даст ответ

    Tекст: Александра Юдина

    Россия изучит последствия изъятия ее средств в Евросоюзе и даст ответ, который будет отвечать ее интересам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, в данный момент продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам, передает ТАСС.

    Песков отметил, что решение Брюсселя стало «нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы».

    Также представитель Кремля назвал экспроприацией любой вариант изъятия российских средств в ЕС.

    Песков пообещал, что данные действия в любом случае повлекут за собой  последствия.

    При этом пресс-секретарь отметил, что страны ЕС «осторожничают», понимая потенциальную опасность таких решений.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему конфискация российских активов обрушит финансовую систему Запада.

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    23 мая 2024, 09:32 • Новости дня
    ЕС решил внести 100 имен в черный список 14-го пакета санкций против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России дополнительно введет ограничения в отношении более 100 физических лиц, которые якобы причастны к «депортации украинцев с оккупированных территорий и к производству вооружений».

    Об этом пишет Financial Times (FT), передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что страны ЕС планируют согласовать 14-й пакет санкций против России до июля.

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      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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