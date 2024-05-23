Зеленский избрал политический прием Гитлера

Эксперты указали на сходство узурпации власти Зеленским и нацистами

Tекст: Олег Исайченко

Полномочия Владимира Зеленского истекли в ночь на 21 мая. Выборы главы государства так и не прошли. Как указал Александр Игнатов, исполнительный директор Российского общественного института избирательного права, после 20 мая легитимность Зеленского находится под сомнением.

«На Украине нарушаются основополагающие международные принципы проведения демократических выборов: их периодичность, подлинность, соблюдение точно установленных сроков. Продление полномочий Зеленского происходит в обход воли народа Украины», – детализировал спикер.

Он напомнил, что конституция страны не предусматривает возможность отмены или переноса выборов, даже в случае военного положения – такая норма в документе отсутствует. «И хотя Украина фактически утратила суверенитет, именно ее народ должен решить вопрос о легитимности Зеленского», – отметил он.

При этом отказ от выборов сам Зеленский объясняет именно военным положением. «Но ведь Зеленский – это поставленный на должность глава большой «банановой республики». А с 21 мая он лишился легитимности. И теперь является еще и марионеточным диктатором», – пояснил Павел Данилин, политолог, модератор круглого стола.

Он также перечислил признаки «банановой республики»: неравенство, отсталое образование, зависимость от иностранного капитала, власть корпораций, коррупция и диктатура. «Кроме того, американские инвестиционные компании BlackRock, State Street и Vanguard контролируют «Метинвест», «Нафтогаз», «Укрэнерго», «Укрзализныця» и другие важные предприятия. А компании Cargill, Monsanto, DuPont – это основные владельцы украинской земли», – напомнил Данилин.

Узурпация и мобилизация



В то же время Украина давно распрощалась с демократией, а украинский национализм обрел нацистский характер еще до того, как на Западе сформировался классический нацизм, поскольку местные националисты выстраивали свою политику на ненависти к полякам, евреям и русским, напомнил Максим Григорьев, член ОП РФ, директор Фонда исследования проблем демократии. «Поэтому и сейчас на Украине нельзя сказать, что ты русский – именно это подтверждает геноцид русского населения в Донбассе», – отметил он.

При этом население страны проявляет все большее недовольство властями, указал Илья Гераскин, аналитик Центра политической конъюнктуры, член экспертного клуба «Дигория». Особенно остро общество реагирует на ужесточение мобилизации. «Легитимность мало играет роли, когда в стране происходит настоящая катастрофа. Людей волнует не то, кто у власти, а то, что их жизнь сильно ухудшается», – заметил он.

«Также многие эксперты и политологи пишут о выжженном политическом поле и отсутствии конкуренции в принципе на Украине. Украинский прогосударственный социолог Владимир Паниотто подтверждает, что украинская оппозиция (какая есть) никак не использует тезис о «нелегитимности Зеленского», – пояснил политолог.

Украинские СМИ, в свою очередь, реагируют на тему легитимности двояко. С одной стороны, их в большей степени заботят не вопросы демократии, а неудачи армии на фронте. С другой стороны, «дискуссия о выборах и легитимности президента трактуется как «манипулирование в пользу врага», а в качестве главного аргумента приводится фактор военного положения».

Двойные стандарты Запада



Отдельного внимания заслуживает лицемерие Запада в контексте отмены выборов на Украине и их проведение в России, полагает Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

«Российские выборы прошли в полном соответствии с нормами нашего законодательства, международного права и в ситуации абсолютной открытости. Однако на Западе они были объявлены несвободными и нелегитимными еще до момента старта избирательной кампании, – напомнил он. – А Зеленский в интервью западным журналистам отменил выборы еще в июне 2023 года. В момент, когда истек срок полномочий Зеленского, для поддержки к нему направилась министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и заявила, что считает Зеленского легитимным президентом».

«В итоге степень легитимности президента Украины определяют европейские чиновники, а не Конституционный суд.

Поэтому лицемерие Запада выходит на планетарный уровень. Запад выдает индульгенции своим вассалам о том, соответствуют ли их действия признакам демократии», – констатировал политолог.

Также в поддержку якобы легитимности Зеленского заработали западные СМИ, заметил Александр Малькевич, журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате РФ.

«Одно из крупнейших международных СМИ выдало «душераздирающий» текст с постановкой вопроса: «А зачем проводить выборы, если и так есть несомненный победитель – и он находится в президентском кресле?». Интересный аргумент. При этом социология показывает, что при проведении выборов Зеленский с трудом пройдет во второй тур и проиграет его», – продолжил эксперт.

«Украина выступает не только площадкой для ведения прокси-войны с Россией, но и площадкой для отработки технологий по зачистке информационного и политического пространства. По схеме Украины получается, что отменять выборы можно, воспользовавшись любой нестабильной обстановкой, – заметил аналитик. – Ранее и представитель Генсека ООН Антониу Гутерриша заявил, что «Зеленский – тот человек, которому генсек может позвонить». Хочется пошутить: ну что ж, весомая поддержка. Пусть Зеленский сидит и ждет звонка. Но ничего не решает и не определяет.

Это отработка западной модели управления своими странами-колониями. По замыслу кураторов, Зеленский должен полностью выполнить кровавые установки Запада».

В целом же, когда возникает дискуссия об узурпации власти на Украине, на память приходят два исторических примера, напомнил Александр Рудаков, политолог, эксперт ЭИСИ. С одной стороны – пример Франклина Рузвельта, который в годы Второй мировой войны пошел сперва на третий срок, а потом и на четвертый срок. Он одержал победу на президентских выборах в США в 1944 году в условиях реальной политической конкуренции.

«С другой стороны – пример Германии в 1933 году, тогда нацисты имели поддержку лишь одной трети избирателей. Однако, получив пост канцлера из рук Гинденбурга, они организовали поджог Рейхстага, бросили за решетку политических противников, запретили все неугодные политические партии. А затем фактически принудили депутатов принять закон: «Об исправлении бедственного положения народа и государства», который предоставлял Гитлеру диктаторские полномочия до 1937 года. Затем эти диктаторские полномочия дважды автоматически продлевались, в том числе и во время Второй мировой войны», – продолжил аналитик.

«К какому режиму ближе Украина? Зеленский боится потерять власть, зная, какой у него рейтинг», – заключил Рудаков.