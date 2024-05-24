  • Новость часаГенералу Попову предъявили обвинение в мошенничестве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему русские никогда не станут европейцами

    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    24 мая 2024, 09:16 Мнение

    Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв

    литературный критик, публицист, Архангельск

    Россия жестко ответила на воровство США
    Командующий 20-й армией Ахмедов снят с должности
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы Саакашвили

    В постсоветской России бытовала магистральная идеологема, что только в приложении к Европе Россия чего-то стоит, что все лучшее в ней происходило, когда она сближалась с «цивилизованным миром». Если же пыталась жить своим умом, то погружалась в непролазные потемки, которые вели ее к потрясениям.

    Подобная оптика была выстроена в силу установки на европеизацию, на принудительную попытку сделать Россию иной, чем она есть на самом деле, лишить национальной идентичности, превратить в расчищенный плацдарм, который можно окультуривать. Таким был главный идейный вектор реформ 1990-х.

    Об утопичности подобных воззрений аргументированно писал еще в 1920 году отечественный философ Николай Трубецкой в работе «Европа и человечество», где отмечал, что «полное приобщение целого народа к культуре, созданной другим народом, – дело невозможное».

    Трубецкой отмечал, что «одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела». Атомизация общества, увеличение поколенческой дистанции с утратой преемственности: «в народе, заимствовавшем чужую культуру, каждое поколение живет своей особой культурой, и различие между «отцами и детьми» здесь будет всегда сильнее, чем у народа с однородной национальной культурой». Процесс такого расслоения приводит к тому, что разные «классы являются не частями одного национального целого, а обособленными культурными единицами, как бы отдельными народами со своими культурами и традициями, со своими привычками, понятиями и языками». Возникает и противостояние двух культур: отечественной и заимствованной. Первая мыслится отсталой, вторая – прогрессивной и предпочтительной.

    По мнению Трубецкого, подобное расчленение нации «препятствует сотрудничеству всех частей народа в культурной работе». В целом создаются условия, которые «неизбежно ослабляют европеизированный народ и ставят его в крайне невыгодное положение, по сравнению с природными романогерманцами».

    В культурном отношении европеизированный народ «оказывается малопродуктивным: он творит мало и медленно, с большим трудом». Поэтому он и воспринимается с европейской точки зрения в качестве отсталого. Что и произошло в постсоветской России, впавшей через эпигонство и подражательство в культурный застой.

    «Сравнивая самого себя с природными романогерманцами, европеизированный народ приходит к сознанию их превосходства над собою, и это сознание вместе с постоянным сетованием о своей косности и отсталости постепенно приводит к тому, что народ перестает уважать самого себя», – писал Трубецкой столетие назад. Это касалось и своей истории, которая начинала восприниматься злом из-за несоответствия европейской, которая и стала главной мерой по шкале «прогресс – реакция».

    Философ отмечал, что «постепенно народ приучается презирать все свое, самобытное, национальное», а «патриотизм и национальная гордость в таком народе – удел лишь отдельных единиц». Между тем патриотизм – важное цивилизационное преимущество, основа иммунной системы общества. «Отсутствие веры в себя, конечно, опять-таки является большим минусом в борьбе за существование», – утверждал мыслитель, добавляя, что «нации мало-патриотические, с неразвитым чувством национальной гордости, всегда пасуют перед народами, обладающими сильным патриотизмом или национальным самомнением».

    Все дело в сформированной оптике презрительного отношения ко всему своему и восприятия за идеал евростандартов. Мириться с подобным положением дел нельзя, потому как оно крайне губительно для страны, которая под воздействием европеизации становится жертвой. Она лишается экономической и политической независимости, подвергается жесткой эксплуатации, а затем и попросту превращается в «этнографический материал». Эти тезисы подтверждает нынешнее положение Украины, для которой мМайдан стал манифестацией полной и окончательной европеизации с зачисткой под корень всего прежнего.

    Попытки европеизированного народа уподобиться Европе, догнать ее, приводят к развитию прыжками, которые нарушают весь ход исторического развития. Надрыв, а за ним идет впадение в ступор.

    Практически об этом же рассуждал Юрий Лотман в статье «Механизм Смуты», написанной сразу после распада СССР. Он отмечал, что «история строится как цепь взрывов». Говорил о непримиримых противоречиях, на которых была построена отечественная государственность, начиная с XVIII века. Впрочем, ученый приходил к иным выводам, нежели Трубецкой. Совершенно в духе времени, когда все свое было дискредитировано. По его мнению, катастрофичность, то самое развитие взрывами, является типологической особенностью отечественной культуры. Преодолеть это возможно якобы только через абсолютный западоориентированный вектор. Он писал: «сейчас вопрос о переходе к общеевропейской <...> структуре приобрел гамлетовский характер – быть или не быть». Через пару лет схожее заявит Егор Гайдар.

    Но то, что для европейца хорошо, для русского – смерть. Не только для русского, для любого человека другой цивилизации. Россия, по слову Пушкина, «требует другой формулы»; в России, по определению Чаадаева, «другое начало цивилизации».

    На примере Пушкина и Чаадаева видно, что принципиальная инаковость вовсе не ведет к обособлению и отгораживанию. Открытость и распахнутость с пониманием своей уникальности – важнейшая особенность отечественной культуры, ставшая ее цивилизационным отличием.

    Сейчас это особенно очевидно, ведь та же СВО стала проявлением и отстаиванием «другого начала» – своего. Развернувшийся современный отечественный эпос это нам вновь доказывает. Сейчас мы вспоминаем, кто мы такие.

    Другие материалы автора

    Главное
    Российский дипломат в ООН объяснил темпы спецоперации на Украине
    Американские СМИ отметили низкий моральный дух ВСУ
    Офицер французского легиона попал в российский плен под Клещеевкой
    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине
    В США завершилась подготовка первой группы украинских пилотов F-16
    Иракские шииты заявили об атаке на израильский порт Хайфа
    Обвиняемого в краже американца оставили под стражей во Владивостоке

    Россия жестко ответила на воровство США

    Желание США не просто заморозить, а именно отобрать российские активы, заставило Россию действовать. Президент России подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России. Эксперты считают, что этот шаг России является также предупреждением для Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский избрал политический прием Гитлера

    Владимир Зеленский мог бы пойти по пути Франклина Рузвельта, который в 1944 году переизбирался на пост президента США, несмотря на разгар Второй мировой. Однако вместо этого он избрал диктаторский путь Адольфа Гитлера, узурпируя власть в стране в нарушение конституции. К таким выводам пришли политологи в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Проблема 20 мая»: как Украина прощается с демократией». Подробности

    Перейти в раздел

    Стратегия давления на ВСУ по всей линии фронта показала первые результаты

    Российские войска освободили поселок Клещеевка, бои за который шли аж с лета 2022 года. Перед нами не просто занятие очередного мелкого населенного пункта. Происходящее имеет значение для продвижения российских войск в целом в Донбассе – и даже больше. Почему Клещеевка оказалась настолько важна и что будет дальше? Подробности

    Перейти в раздел

    Премьер Британии приблизил срок своего поражения

    Объявленная Риши Сунаком дата досрочных парламентских выборов в Британии оказалась неприятным сюрпризом даже для его однопартийцев. По прогнозу наблюдателей, эти выборы станут историческими и приведут к разгрому консерваторов. Лейбористы имеют шансы получить парламентское большинство спустя 14 лет пребывания в оппозиции. Что ждет Британию после Сунака и как эти выборы повлияют на отношения Москвы и Лондона? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа пошла против США и Израиля

      Ирландия, Испания и Норвегия объявили о том, что скоро признают Палестину независимым государством. По сути это политический бунт против США и Израиля, который уже объявил об отзыве послов из этих стран. К чему приведет распад произраильской коалиции?

    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............