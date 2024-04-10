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    Зло воюет уже не только с людьми
    Правда и победа
    10 апреля 2024, 16:50 Мнение

    Зло воюет уже не только с людьми

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    В Псковской области на границе с Латвией в первых числах апреля задержали машину, пытавшуюся ввезти в Россию взрывчатые вещества в количестве, достаточном, чтобы подорвать пятиэтажный дом. Взрывчатка была спрятана в окладах икон. История казалась настолько чудовищной, что поначалу многие приняли ее за фейк. Некоторые говорили даже про нелепую, противоестественную и отвратительную первоапрельскую шутку.

    Но то была не шутка. На КПП «Убылинка» был задержан «Мерседес-спринтер» с прицепом, перевозивший церковную утварь: иконы и подсвечники. Взрывчатку обнаружила служебная собака (спасибо зверю!). «Мерседес» пришлось отогнать в ближайший лес и только там уже со всей осторожностью разгрузить.

    Все иконы оказались отпечатаны в киевской типографии. Гексоген засыпали за оклады прямо на месте. В подсвечниках были спрятаны детали к детонаторам. В целом автомобиль вез около 70 кг взрывчатки.

    Микроавтобус шел кружным путем: Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. Две тысячи километров по странам Евросоюза. Нигде его не остановили, в том числе и на украинско-румынской границе. И это при том, что по всем накладным машина направлялась в Россию, а машины, идущие в Россию, в Европе нынче досматривают особенно тщательно. Очевидно, европейцы, по крайней мере, знали, что везут что-то, чего им лучше не видеть.

    У водителя оказалось двойное гражданство – российское и украинское. Во время задержания он вел себя исключительно спокойно. Или его действительно использовали втемную, или он убежденный террорист-фанатик. На эти вопросы ответит следствие.

    В РПЦ попытку провезти взрывчатку в иконах назвали богохульством. По словам зампреда Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, на Украине ведется борьба с каноническим православием. Люди, которые стоят за этой борьбой, являются безбожниками и богоборцами, «поэтому для них использование икон в качестве инструмента совершения терактов вполне ожидаемо».

    Попытка провезти в иконах взрывчатку вызывает оторопь, далеко уводящую и от русско-украинского конфликта, и даже от глобальных проблем, связанных с терроризмом. Преступление, вскрывшееся на КПП «Убылинка», свидетельствует о присутствии зла в мире. Зла – именно как самостоятельной и совершенно отдельной силы, в существование которой «суверенному человеку» так не хочется верить, даже если он признаёт религию, традицию и абстрактного Бога – первопричину вселенной. Это зло, конечно, действует через людей, но для него должны быть приспособлены люди, уже утратившие основные человеческие черты, прежде всего трепет перед собственной смертностью и ограниченностью земного существования.

    Надо понимать, что персонажи, сыпавшие гексоген в оклады икон, были говорящими почти на одном с нами языке, внешне такими же, как мы с вами. Они своими руками, которыми, возможно, ласкали дитё или обнимали мать, прятали детонаторы в церковных подсвечниках и, вероятно, потирали ладони, полагая, что нашли очередное удачное решение для своих задач.

    Им даже и в голову не пришло, они даже краем сознания не вообразили, что воюют не с людьми, против которых их поставила судьба и история, а с Господом и Его Матерью, со святыми, прославленными во всем христианском мире, с той частью мироустройства, о котором они не имеют ни малейшего представления и против которого они совершенно бессильны. В их сердцах, душах и мозгах царила звенящая пустота отсутствия, они сеяли семена смерти на поле вечной жизни и даже не представляли себе меры совершаемого ими кощунства.

    Очень вероятно, что теракты в православных храмах России враг готовил на Пасху. На самом деле, это не ново. Вот уже две тысячи лет, как Антихрист и его слуги пытаются в пасхальные дни убивать христиан. Такие преступления случались и на памяти ныне живущих поколений в России. Достаточно вспомнить хотя бы убийство монахов в Оптиной пустыни во время Крестного хода 1993 года. Врагу невыносима сама идея нашего грядущего торжества, ликующая пасхальная песнь: «Смерть, где твое жало?! Ад, где твоя победа?!»

    И сейчас наш вечный противник уже предвкушал горе и смятение православных христиан, ропот и смущение. Он хотел омрачить нам Воскресение Христово. На сей раз у него ничего не вышло. И, надеюсь, не выйдет.

    Не стоит распространяться на тему последних времен, их ждали на протяжении всей видимой истории. Но есть ощущение – что-то в этом мире сдвинулось.

    Теракт в «Крокус Сити» был совершен в пятницу в Рамадан. И пусть трижды террористическая, трижды запрещенная по всему миру, трижды почти что мифическая, но организация под названием «Исламское государство*» берет (в силу интриг спецслужб или по собственной инициативе) на себя ответственность за это очевидное – в глазах любого правоверного мусульманина – богохульство.

    В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.

    Наконец, в Америке, где национальный девиз «В Бога мы верим» напечатан даже на деньгах, старик президент в пасхальное воскресенье отмечает день трансгендера.

    На самом деле, все эти события – трагические и почти смешные – из одного ряда. Они – своего рода знаки серьезных испытаний, которые ждут нас не только в физическом мире, в политике и в истории, в тылу и на войне. Они ждут нас и на других, не всегда очевидных полях сражений.

    Зато совершенно ясно, с кем и за что мы ведем борьбу.   

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