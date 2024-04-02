Представитель РПЦ: Теракт с использованием икон стоило ожидать от украинских богоборцев

Представитель РПЦ Кипшидзе прокомментировали попытку ввоза в Россию с Украины взрывчатки в иконах

Сотрудники ФСБ совместно с таможенниками пресекли ввоз взрывчатки в Россию с Украины через страны Евросоюза. Гексоген был спрятан в православные иконы и церковную утварь, его мощности хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.



«Мы должны исходить из того, что на Украине ведется борьба с каноническим православием. И те люди, которые стоят за этой борьбой, являются безбожниками и богоборцами. Поэтому для них использование икон в качестве инструмента совершения терактов вполне ожидаемо. Ничего иного в этой ситуации мы ожидать не можем», – говорит Кипшидзе.

Он призвал относиться к данной ситуации как к естественному развитию той кампании, которая предполагает борьбу с церковью, уничтожение канонического православия на Украине и воспитания людей, для которых религия не имеет никакой ценности.

«Думаю, что с чем-то подобным мы уже сталкивались в годы воинствующего атеизма – безбожие первых лет советской власти, когда церковь также уничтожалась и делалось все, чтобы искоренить, обесценить религиозные символы. То же самое делают сейчас и безбожники на Украине. Тут можно только быть благодарными сотрудникам правоохранительных органов нашей страны, которым удалось распознать и задержать этот груз, что, я уверен, сохранило много невинных жизней», – заключил Кипшидзе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что найденная в грузе с иконами взрывчатка, ехавшая с украинской территории, указывает на террористические методы, которыми оперирует киевский режим. Позже депутат Андрей Луговой в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на

ряд моментов, связанных с задержанием груза взрывчатки в иконах.

