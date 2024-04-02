Депутат Луговой: «Недоукраина» не понимает, что творит

Сотрудники ФСБ совместно с таможенниками пресекли ввоз в Россию с Украины через страны Евросоюза взрывные устройства. Сообщается, что гексоген был спрятан в православные иконы и церковную утварь, его мощности хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.



«Во всей этой истории, которая связана с задержанием грузов взрывчатки, я хотел бы обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, поражает то количество взрывчатки, которое было обнаружено, – оно не является любительским, а самым что ни на есть профессиональным. Особенно учитывая то, что был обнаружен гексоген, который может производиться только фабричным образом», – говорит Луговой.

Во-вторых, продолжает депутат, весь этот груз спокойно шел из Румынии и прошел несколько стран Евросоюза. В связи с этим совершенно очевидно, что к этому «мотив здесь только у одних – у недоукраины».

«Это лишний раз подчеркивает то, что Украина, или, скорее, «недоукраина», видимо не понимает, что творит. У нас уже нет вообще никаких сомнений о том, что при теракте в «Крокусе» руками террористов рулил мозг Украины из западных спецслужб, и это задержание груза икон – лишнее тому подтверждение. Я считаю, мы должны продолжить системные удары по средствам критической инфраструктуры противника, чтобы оболваненное население «недоукраины» наконец все поняло. После Харькова следующим должен быть Киев», – заключил Луговой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что найденная в грузе с иконами взрывчатка, ехавшая с украинской территории, указывает на террористические методы, которыми оперирует киевский режим.