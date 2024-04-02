У русских короткая память на зло. Эту черту подмечают давно и многие: одни – с неодобрением, другие – с восхищением, но, пожалуй, большинство – с недоумением. В нулевых европейцы с искренним непониманием просили объяснить, каким образом немцы могут возглавлять, согласно соцопросам, рейтинги самых уважаемых и вызывающих наибольшую симпатию у россиян наций – и это после Великой Отечественной и всех «художеств» Третьего рейха на территории СССР.

На самом деле данное качество оказалось одним из важных факторов, благодаря которым Россия стала тем, кем стала – самой большой страной в мире и великой державой, которая раз за разом выходит победителем из страшных войн и возрождается после тяжелейших испытаний. История – это нескончаемая череда конфликтов, жестокости и крови, с этим ничего не поделаешь. Способность быстро заживлять нанесенные раны и оставлять за спиной прошлые обиды, умение сделать вчерашнего врага партнером и союзником уже сегодня и идти дальше вместе – особенность, потенциал которой невозможно переоценить. И наоборот: народы, которые склонны холить и лелеять память об обидах тысячелетней давности, обычно не могут похвастаться державными достижениями, и это закономерно – если жить прошлым, то на настоящее и будущее сил уже не остается.

Так что, умение оставлять за спиной травмы прошлого – наше важнейшее цивилизационное и геополитическое преимущество. Однако обратная – и не слишком радужная – сторона у этого качества тоже есть, поскольку нередко оно превращается во всепрощение, в том числе в тех случаях и ситуациях, когда точно не стоило бы его проявлять. Текущие события на Украине и сама СВО являются прямым следствием того, что Советский Союз не стал доводить до конца дебандеризацию и денацификацию УССР после войны.

Периодически появляющиеся утечки, что поющие, шутящие и пишущие русофобы, уехавшие из страны, просто ждут, когда утихнет шумиха вокруг их выходок, чтобы вернуться на российские сцены и экраны для дальнейшего зарабатывания денег, связаны как раз с представлением, что Россия не держит долго зла. Надо только немного подождать – и все вернется на круги своя. Наша задача – сделать так, чтобы конкретно для них ничего на круги своя не вернулось.

Откровенно говоря, в нынешнем – котором уже по счету за многие века – противостоянии с Западом самом по себе нет ничего из ряда вон выходящего: таковы реалии человеческой истории и политики, и Россия понимает это хорошо, как никто другой. Все эти конфликты, санкции и разнообразные разборки – дело житейское.

Но вот то, что противники вновь пошли по пути расчеловечивания нашего народа, прекрасно зная, к какому кошмару привела подобная идеология Европу всего несколько десятилетий назад, и заявляя себя при этом поборниками гуманизма и высших ценностей, – это то, что нельзя забывать. За это нужно обязательно предъявить счет и заставить расплатиться безо всяких скидок, причем всех, кто причастен к данной политике – государства, компании, частные лица.

Теракт в «Крокус Сити Холле» стал очередным звеном в цепи. Казалось бы, страшная террористическая бойня, в которой погибло множество невинных людей, но сколько организаций и заметных персон не смогли выдавить из себя даже формальных соболезнований нашему народу, а во многих случаях практически не скрывали своего злорадства.

Забывать такое нельзя. Впрочем, позитивные изменения намечаются и в этом направлении. Раз российское общество не склонно помнить зла, за дело взялось наше стремительно развивающееся гражданское общество. Организации и активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них. Благодаря их деятельности уже неоднократно были сорваны планы тех самых персонажей, рассчитывавших на возобновление привычных заработков на незлопамятной российской аудитории.

В конце концов все должны осознать, что, да, у России плохая память на зло, но зато она теперь все записывает.