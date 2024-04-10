ВС России ударили по расположению ВСУ в Очакове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он рассказал, что очаковское сопротивление сообщило об ударе по санаторию «Очаков», где располагались порядка 300 нацистов. Лебедев добавил, что ущерб от прилета сложно оценить, поскольку на эту территорию побережья мирному населению вход запрещен уже два года, передает РИА «Новости».

Он передал сообщение от агента из Очакова о том, что местные жители сообщали о сильном взрыве и работе ПВО.

Ранее ВКС России ударили по складу боеприпасов и опорному пункту ВСУ в Харьковской области.