Бойцы поисковых отрядов начали обучение в центре «Машук»

Более 150 молодых бойцов поисковых отрядов начали обучение в центре «Машук»

В течение трех дней, с 1 по 3 апреля, участники проведут мастер-классы, тренинги, встречи с лидерами мнений и федеральными экспертами. В рамках программы слушатели научатся находить и реализовывать возможности для развития студенческих объединений, взаимодействовать с администрацией учебных заведений, презентовать поисковую деятельность на региональном уровне, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Активисты и участники студенческих поисковых отрядов ведут поисковую работу в разных регионах страны, помогают родственникам узнать о судьбе их близких, возрождают имена павших героев, ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями.

«Уверен, что лучшие эксперты со всей страны смогут повысить уровень ребят, которые приехали на программу Центра знаний «Машук», смогут дать им новые знания и технологии. И самое главное, ребята поделятся собственным опытом и расскажут, что удалось каждому в своем регионе найти. Кто-то расскажет про поиски в Ростовской области, в Ставропольском крае, в Центральной России. Каждому участнику есть что рассказать. Каждый из них это действительно патриотически настроенный молодой человек, который своей деятельностью доказывает, что он настоящий гражданин. Сегодня это как никогда важно для всей страны», – отметил генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков.

Участников программы поприветствовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что для Ставропольского края деятельность поисковых движений – это не просто возможность найти ценную информацию о пропавших без вести ставропольцах, о защитниках Родины. По словам губернатора, именно работа поисковиков сыграла важную роль при формировании инициативы по увековечиванию Битвы за Кавказ. Поддержку этой работы планируется наращивать.

Депутат Госдумы, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Цунаева отметила важность просветительской работы, наполнение смыслами на основе поисковых работ темы памятных дат военной истории, в числе которых особое место занимает и Битва за Кавказ. Она также заявила, что в России планируется создание летописи военного и трудового подвига народа.

По итогам работы слета участники составят совместный план крупных мероприятий, посвященных памятным датам, создадут квиз на тему Великой Отечественной войны и выберут председателя и руководителей направлений штаба Ассоциации студенческих поисковых отрядов.

Организатором слета студенческих поисковых отрядов выступает Центр знаний «Машук», Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», правительство Ставропольского края, Ассоциация студенческих поисковых отрядов.