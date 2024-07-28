Экс-офицер СБУ рассказал, что иностранцы массово покидают ВСУ и ругают условия службы там

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, в отличие от украинских военных, которые мобилизуются на бессрочной основе, иностранные наемники подписывают первый контракт на срок всего в полгода и могут разорвать его в любой момент, передает РИА «Новости».

Прозоров привел в пример истории, когда иностранцы воюют всего лишь месяц или два, а затем, увидели истинную картину происходящего, бросают службу и уезжают.

«Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование, которое там и с деньгами кинет, и дырки затыкает «Интернациональным легионом», – рассказал Прозоров.

Он отметил, что иностранные наемники жалуются на то, что их бросают в бесполезные атаки под российскую артиллерию. Такие истории, по мнению экс-подполковника, наносят серьезный урон имиджу украинской армии и Украины в целом, отпугивая потенциальных наемников.



