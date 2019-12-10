Конгресс США захотел выделить 300 млн долларов Киеву и лишить Турцию F-35

Комитеты по вооруженным делам Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о финансировании оборонных расходов на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов.

«Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год выполняет одну из важнейших конституционных обязанностей конгресса: обеспечение общей обороны. Это двухпартийное, двухпалатное соглашение ставит наши войска и безопасность Америки на первое место...», – передает РИА «Новости» текст заявления, опубликованный на сайте комитетов.

В Конгрессе отметили, что договорились «о выделении 738 млрд долларов».

«Это включает в себя 71,5 млрд долларов на финансирование операций за рубежом», – подчеркивается в пресс-релизе.

Кроме того, оборонный бюджет на 2020 год обязывает Пентагон отчитываться о мерах по сдерживанию России и Китая.

«Стратегия национальной обороны признает, что мы находимся в эпоху конкуренции мировых держав с Россией и Китаем. Поскольку наши конкуренты стремятся подорвать международный порядок и получить влияние, закон о национальной обороне на 2020 год включает в себя меры, направленные на поддержание конкурентоспособности Америки в военной сфере и поддержку наших союзников и партнеров», – говорится в документе.

В частности, в Конгрессе заявили о «новых требованиях к отчетности для министра обороны» США. Они предполагают предоставление отчетов по «сдерживанию и поражению стратегических конкурентов».

«Пентагон также должен сообщать о мерах по повышению издержек – политических, военных, экономических, бюджетных и технологических – для России и Китая», – говорится в документе.

Оборонный бюджет по-прежнему накладывает запрет на сотрудничество с российскими военными.

Кроме того, конгресс США намерен увеличить выделение средств на «европейскую оборонную инициативу», предоставив «дополнительные 734,3 млн долларов» на военные расходы по «сдерживанию России».

Также оборонный бюджет запрещает передачу Турции американских самолетов F-35, следует из опубликованного документа.

Отмечается, что приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 представляет собой важную сделку, подпадающую под закон CAATSA, вследствие чего президент США должен ввести санкции.

Помимо этого, бюджет включает помощь Украине на сумму 300 млн долларов. Средства будут выделены для реализации инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, передает ТАСС.

Проект военного бюджета США также предполагает уведомление Конгресса о намерении выйти из Договора по открытому небу или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«Относительно договоров по контролю над вооружениями <...> требуется уведомление Конгресса и период 120-дневного ожидания до [непосредственного] предоставления уведомления о любых намерениях по выходу из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и Договора по открытому небу, включая консультации с союзниками до выхода из Договора по открытому небу», – отмечается в документе.

В тексте документа отмечается, что конгресс «запрещает покупку и размещение новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», а также требует «анализ альтернатив этим новым ракетам».

Далее документ должен поступить на подпись президенту США.

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