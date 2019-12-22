Санкции оставили «Северный поток – 2» наедине с «Фортуной»

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22 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:23  |  vz.ru
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Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

Судьба газового транзита в Европу определена еще на пять летФото: Стрингер/РИА Новости
Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Каковы параметры этого соглашения, на какие уступки и почему была вынуждена пойти Россия – и какие результаты в итоге получили все стороны конфликта, включая европейские страны – получатели газа? Подробности...
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Демонизация и обожествление Сталина одинаково опасны

На торжественном заседании по случаю 70-летия Сталина рядом с ним стоял Мао ЦзэдунФото: Keystone Pictures USA/Zuma/ТАСС
В день 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина только коммунисты, вероятно, проведут мероприятия в честь юбилея вождя. А либералы наверняка воспользуются поводом, чтобы напомнить в очередной раз: негоже чтить память тирана, который был не лучше Гитлера. Народ между тем давно определился с отношением к Сталину. Подробности...
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Феминизм превращается в ИГИЛ

Пример творчества художника ТарусоваФото: facebook.com/tarrusov
Скандалы с участием Роскосмоса случаются регулярно, но, наверное, впервые очередная шумная история не имеет ни малейшего отношения ни к космосу, ни к космодромам, ни к руководству компании. На этот раз предметом спора стало современное искусство и то, какие претензии к нему предъявили представители движения феминисток. Подробности...
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Почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам»

Американская ракета не смогла сработать в штатном режимеФото: NASA/Global Look Press
Испытания американского космического корабля Starliner, похоже, идут не слишком успешно. А ведь в том числе с помощью этого проекта США пытаются вернуть себе возможность самостоятельно выводить человека в космос, без посредничества России. Как случилось, что заокеанская сверхдержава потеряла ключевые знания о важнейших космических технологиях? Подробности...
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В атаке на ФСБ разглядели праздничный мотив

Место теракта было оцеплено сразу после нападенияФото: Евгений Биятов/РИА Новости
В центре Москвы в четверг произошла перестрелка. Целью атаки стало здание ФСБ на Лубянке. Спецслужбы сработали грамотно: нападавший был быстро ликвидирован. В ходе операции погиб сотрудник ФСБ, медпомощь оказана пяти пострадавшим. Сейчас личность преступника устанавливается. Эксперты считают, что нападение может быть связано с праздником органов безопасности.  Подробности...
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Открыт сезон в контактном зоопарке детей

Елена Кондратьева, журналист
Дети, живущие в семье, видят причинно-следственные связи: я хожу в школу, родители идут на работу, зарабатывают деньги, на которые дарят подарки. Эти подарки напоминают о родственниках, а значит, имеют не только финансовую, но и моральную ценность. У детей, лишенных жизни в семейном цикле, такой взаимосвязи нет. Подробности...
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Наши ватники и либералы на фоне американцев просто друзья

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Этот мир устроен плохо. Но есть точки устойчивости системы. И хотим мы этого или нет, точки эти завязаны на растреклятую Америку. И если ослы со слонами начнут по дурости долбить лбами свою секвойю, надеяться, что нас не заденет – наивно. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Японские коммунисты хотят Курилы и не хотят американцев

Дмитрий Родионов, политолог
В Японии опять говорят о наших Курилах, которые там, как известно, считают своими. Интересно, что на этот раз вопрос подняла японская компартия, которая одновременно настаивает на выводе из страны американских военных. Подробности...
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              Санкции оставили «Северный поток – 2» наедине с «Фортуной»

              «Фортуна» не сможет достроить «Северный поток – 2» из-за отсутствия системы динамического позиционирования   22 декабря 2019, 18:35
              Фото: мртс.рф
              Текст: Алексей Нечаев

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              После того, как Вашингтон объявил о санкциях против «Северного потока – 2», Россия вынуждена искать новых подрядчиков для окончания строительства газопровода. По мнению российских и западных аналитиков, у Москвы есть несколько способов решения проблемы. Но каждый из них имеет как свои плюсы, так и недостатки. О каких именно вариантах идет речь?

              Проект строительства газопровода «Северный поток – 2» будет реализован, несмотря на санкционные угрозы со стороны США. Об этом в воскресенье заявил глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, решение Вашингтона о новых санкциях – это «очень трудно понимаемая ситуация». «Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям», – добавил Лавров.

              «Ему (проекту) угрожают. Я сказал, что он все равно состоится, несмотря на все эти угрозы. Во-первых, я убежден, что европейцы понимают свой коммерческий интерес. Во-вторых – есть интерес с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности. В-третьих, конечно, их унизили. Все-таки слова прозвучали, в том числе из Берлина, который показывает, что чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось», – сказал министр.

              Напомним, в субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» («СП-2») и «Турецкого потока».  После этого швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «СП-2», объявила о приостановке строительства в территориальных водах Дании.

              По мнению американского агентства S&P Global Platts Analytics, такая ситуация вынуждает Россию искать новых подрядчиков для продолжения работ. S&P считает наиболее вероятным претендентом трубоукладочную баржу «Фортуна» (АО «МРТС»), которая находится в немецком порту Мукран в 60 морских милях от датского участка трубопровода.

              Но для этого есть техническое препятствие – по требованию Копенгагена подобные суда должны обладать системой динамического позиционирования, которая позволяет автоматически удерживаться в заданной позиции с помощью двигателей и подруливающих устройств. «Фортуна» же этим требованиям не отвечает, являясь якорной баржей с 12-точечной системой позиционирования.

              Вторым претендентом на завершение работ может стать трубоукладочное судно «Академик Черский», находящееся в управлении ООО «Газпром флот» и оснащенное системой динамического позиционирования. Но сейчас судно находится в порту Находки и сможет прибыть к месту проведения работ лишь через два месяца.

              Напомним, ранее компания Nord Stream 2 обещала завершить строительство газопровода в 2020 году. А вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что газопровод запустят в середине следующего года. Однако теперь сроки завершения строительства и введения в эксплуатацию «СП-2» могут сместиться на конец 2020 года, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, сейчас у России есть три плана, в соответствии с которыми можно продолжать работу над «СП-2».

              «План А» – это попытка пролоббировать отсрочку введения санкций против «СП-2» на 30 дней, что допустимо американским законом. Allseas начала изучение этого вопроса, хотя ее суда уже покинули точку строительства», – сказал Юшков газете ВЗГЛЯД. Он добавил, что в ближайшую неделю все заинтересованные игроки попытаются выяснить детали санкций у минфина США, опираясь на опыт компании ExxonMobil и покупателей иранской нефти, которые уже получали аналогичные отсрочки для выполнения своих контрактов.

              «Но в таком случае американцы начнут требовать от России и Германии уступок во всем, начиная от Сирии и заканчивая Донбассом. Потому надо посчитать, что для нас менее болезненно: отказ от сотрудничества с Allseas или выполнение других требований американцев?» – пояснил Юшков.

              «План Б» – это использование собственных трубоукладчиков типа «Фортуны», «Академика Черского» и некоторых других. Правда, у «Фортуны» есть технические ограничения, а «Черский» с октября стоит без дела в порту Находки. Но тогда санкции против «СП-2» распространятся и на Газпром, что чревато выдавливанием нашей компании с европейского газового рынка», – отметил собеседник.

              «План В» – обратиться за помощью к Китаю. «Главный плюс этого варианта заключается в том, что Пекин традиционно игнорирует американские санкции. Самый яркий пример – это прокладка китайским судном энергомоста из Кубани в Крым. Что касается минусов – это и дальнее расположение китайских судов, и дополнительные расходы на оплату их работы», – добавил эксперт.

              Если же России не удастся реализовать «план А» (то есть достройку «СП-2» силами Allseas в течение 30 дней), сроки введения в эксплуатацию нового «Северного потока» сдвинутся на конец 2020 года, полагает Юшков.

              Схожего мнения придерживается директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам,

              строительство газопровода, которое выполнено на 90%, в любом случае будет доведено до конца. Вопрос лишь в сроках реализации проекта.

              «Самый простой вариант – достроить «СП-2» своими силами. Для этого можно заменить оборудование на «Фортуне», чтобы трубоукладчик полностью соответствовал требованиям для работы в территориальных водах Дании. Или же пригнать «Академика Черского» из Находки. Это вопрос времени», – сказал Правосудов газете ВЗГЛЯД.

              При этом, по словам эксперта, возможное расширение санкций против Газпрома не скажется на окончательной реализации «СП-2». «Да, вероятность введения санкций против Газпрома есть, но они скорее всего коснутся следующих проектов. Например, если компания соберется строить аналогичные подводные газопроводы или «Северный поток – 3», – пояснил Правосудов.

              Но в любом случае нашим компаниям надо понимать, что «санкционная веревка будет затягиваться все туже и туже», считает Юшков. «И не только Газпрому, но и другим компаниям давно пора принимать соответствующие меры защиты. Например, отказываться от операций через доллар, потому что они становятся слишком рискованными, и перейти хотя бы на евро», – заключил Юшков.

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