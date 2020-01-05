Какие газовые победы празднует Россия

Россия, наконец, пожинает плоды своих многолетних газовых трудов. Впервые из России трубопроводный газ пошел не в Европу, а в Китай. Шесть лет назад этот контракт стал сенсационным и положил начало развороту России на восток. Однако отказывать от Европы Газпром не собирается. На финишную прямую вышли два морских газопровода для «неукраинских» поставок газа в Европу. Для это на юге Европы пришлось совершить настоящий турецкий гамбит, а на севере – выдержать невообразимый прессинг.

Одна их главных побед России, в которую еще шесть лет назад мало кто верил, это старт поставок по газопроводу «Сила Сибири» первого трубопроводного газа не в традиционную Европу, а в Китай. Это сегодня экономическим сближением России с Китаем мало кого удивить, а в мае 2014 года подписание газового соглашения с Китаем стало настоящей сенсацией. Переговоры по контракту с китайцами шли уже десятилетие, и не было никаких предпосылок для их завершения в один миг. Однако западные санкции подтолкнули Россию в объятия Китая. Сегодня очевидно, что тогда это было правильное стратегическое решение.

Китай подписал исторический газовый контракт с Россией, уже зная о присоединении Крыма. Тем самым после «крымской весны» Россия показала, что она не останется в экономической изоляции, как бы США и их западные вассалы не старались.

«Никаких сложностей именно со строительством этого газопровода не возникло. Для России эта стройка была интересна тем, что там ничего не было импортного. Это полностью российская труба», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Для России это не просто диверсификации рынков сбыта для реализации природного газа. Поставки газа в Китай имеют вполне практическое значение. Газопровод «Сила Сибири», по которому будет идти 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет на сумму в 400 млрд долларова, сулит выгоды каждой из сторон.

«Сила Сибири» станет мощной артерией для поставок газа в Китай. До сих пор в Китай шли небольшие объемы газа танкерами из Сахалина по остаточному принципу, потому что весь южносахалинский газ законтрактован Японией и Южной Кореей. Буквально пара танкеров пришло в Китай с Ямала-СПГ. Но не смотря на контракт с китайской компанией CNPC о поставке 3 млн тонн СПГ из России, в Китай этот газ в 2019 году не пришел. CNPC как трейдер перепродал его и поставил в Европу», – отмечает Игорь Юшков.

При этом, разговоры критиков, что Китаю, на самом деле, не нужен российский газ, вызывают у него удивление. Во-первых, в контракте прописано условие «бери или плати», то есть Газпром обязан поставить, а Китай - купить. Во-вторых, Китай проводит реформу энергобаланса, уходит от угля, благодаря чему потребление газа в стране растет двузначными цифрами каждый год.

«Этот выгодный и стратегически правильный проект. Не будь контракта по «Силе Сибири» шансы подписать другие контракты с Пекином не было бы, а сейчас эти шансы имеются», – считает собеседник. Можно привести параллель со сделкой века «газ-трубы», который был подписан в 1970 году между СССР и ФРГ. По нему Германия поставляет трубы большого диаметра и другое оборудование, а Москва строит газопровод в Западную Европу с платой за поставленные трубы газом с месторождений Западной Сибири. Эта была самая крупная сделка за всю историю взаимоотношений с Германией.

«Пятьдесят лет назад советский союз тоже критиковали, что не нужен нам этот газопровод в Европу, ничего мы за него не получим, ведь газ бесплатно будем отдавать. Но спустя десятилетия Европа - наш главный покупатель газа. И не будь того контракта, не было бы и 200 млрд кубов сегодня, которые мы поставляет с Европу»,

– уверен Юшков. .

«Думаю, что «Силу Сибири» стоит воспринимать именно как якорный проект, который создает основу для нашего дальнейшего сотрудничества с Китаем. Там растет спрос, а у нас есть ресурсы. И с политической точки зрения Россия становится для Китая все более привлекательным поставщиком по мере развития торгового конфликта с США. Потому что перекрыть поставки из России никто не может», – заключает газовый эксперт ФНЭБ.

Турецкий гамбит

Россия реализовала в 2019 году еще один инфраструктурный проект – газопровод «Турецкий поток». Со строительством этой трубы в целом проблем не было. Однако у проекта непростая судьба. После того, как Болгария под давлением США и ЕК, отказалась от крайне выгодного для нее самой «Южного потока», казалось, Вашингтону, наконец, удалось нанести сокрушительный удар по российскому проекту. Однако в декабре 2014 года Владимир Путин объявил об отказе от «Южного потока» в пользу «Турецкого потока». Тем самым Россия не только выпуталась из столь непростой истории, но и реализовала задуманное – построила обходной газопровод на юге Европы.

Это был неожиданный ход. «Думаю, что это даже была личная договоренность Путина с Эрдоганом. Ходил даже слух, что Алексей Миллер узнал об этом по телевизору, что, конечно, вряд ли так. Но во многом это было политическое решение», – говорит Юшков.

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Россия обыграла и США, и Еврокомиссию: даже маршрут нового трубопровода, на самом деле, повторял путь нереализованного «Южного потока». «Только когда труба доходит до акватории Болгарии, она резко сворачивает и уходит в европейскую часть Турцию», – говорит Юшков. Подключение Турции избавило Россию от серьезных политических проблем на этом направлении.

«Работы над газопроводом шли спокойно, все по плану. Куда более напряженная обстановка была вокруг «Северного потока-2». Очень много нападок было именно на него, в том числе со стороны Польши. Тогда как та же Польша не подавала иски против строительства трубы в Турции, понимая, что ее, скорее всего, просто пошлют», – говорит Юшков. Европа и США опасались прямо мешать «Турецкому потоку». Зато Россия не только нашла лазейку, как обойти европейские правила и построить-таки обходной газопровод на юге Европы, но еще и крепко сблизилась с Турцией. Чего стоит только один контракт на поставки вместо американского оружия российских С-400.

Газопровод «Турецкий поток» будет открыт в Стамбуле 8 января, обещал президент Турции Тайип Эрдоган. Впрочем, это торжественная часть исторического события. На самом деле, газопровод был построен за несколько месяцев до этой даты, более того – уже в декабре он во всю работал и качал газ, просто в тестовом режиме. Никаких проблем с самим строительством уже не было, все было выполнено в срок. Единственную проблему создала опять Болгария, которой дали второй шанс. Из Турции вторая нитка российского газопровода выходит в Болгарию, хотя рассматривался и и греческий маршрут.

Но София снова подводит Россию и Газпром, и что еще более печально – своих соседей, Сербию и Венгрию, затягивая строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории. Владимиру Путину пришлось даже публично указать на это, после чего Болгария назвала конкретный срок. Российский газ станет поступит в Сербию по «Турецкого потоку» с 31 мая 2020 года, тогда как раньше назывались расплывчатые сроки – до конца 2020 года.

Главная заноза США

Еще одна важная победа России – это строительство подавляющей части морского газопровода «Северный поток-2», которому годами противостояли и мешали разные силы в Европе, на Украине и в США. И хотя в конце 2019 года американские санкции сумели остановить укладку труб на датском участке, это лишь временная остановка. Так или иначе «Северный поток-2» будет достроен, вопрос остается только в сроках. Либо это произойдет в первом половине года – в случае удачной отсрочки вступления в силу американских санкций. Либо «Северный поток-2» будет построен во второй половине 2020 года, если придется решать вопрос с окончанием стройки собственными силами – без швейцарских судов-трубоукладчиков.

По сути, осталось достроить всего 160 км трубы в сумме двух ниток на одном – датском участке. Длина только одной нитки газопровода – 2157 км, а двух ниток в сумме – 4214 км. Работы здесь реально на две недели, если не будет штормов и плохой погоды на Балтике. Еще два-три месяца уходит на то, чтобы закачать газ в новую трубу, то есть провести пуско-наладочные работы.

И хотя стройка еще не закончена, и на ее пути возникли новые неприятности, никаких сомнений в том, что «Северному потоку-2» быть ни у кого нет. Чтобы приблизиться к этой финишной черте, Газпрому пришлось одержать не одну победу. Проблемы вокруг «Северного потока-2» накапливались как снежный ком.

«Против строительства «Северного потока-2» была подана куча исков. Польша подавала жалобы практически против всех разрешений национальных регуляторов по поводу прокладки труб в и в финской акватории, и в немецкой, и шведской, и даже датской, думаю. Напряжение сохранялось до самого последнего момента», – напоминает Юшков.

Фантастически изматывающей была история с почти трехлетней задержкой выдачи разрешения на строительство трубы от Дании. Реальных поводов для отказа у Дании отказать не было. Но под давлением США она их создавала искусственно. Например, придумала новый закон, запрещающий прокладку труб ради собственной национальной безопасности. Потом Дания просто тянула время. Ни в Финляндии, ни в Швеции, ни в Германии, в чьих водах также проходит труба, подобных проблем не было. Там быстро выдали подобные разрешения, касающиеся в основном экологии. А Газпром сильно рисковал, когда не смотря на датскую проблему, продолжал строительство.

Только в конце октября 2019 Дания выдала разрешение. Копенгаген успел в последний момент – работы на других участках как раз подходили к концу, и оставался только датский участок.

И когда США поняли, что через третьи страны им не удалось добиться остановки «Северного потока-2» в ход пошло последнее оружие – санкции.

Соединенный Штаты и до этого не скрывали тот факт, что это именно они хотят прикрыть «Северный поток-2». Не утаивается и цель – надо расчистить место на европейском рынке для американского сжиженного природного газа. Но так как СПГ стоит дороже, чем российский трубопроводный, то рыночными методами вытеснить Газпром из Европы американцам не под силу. Поэтому в ход идут все возможные методы, даже военные. Санкции против компаний-трубоукладчиков, которые помогают «Северному потоку-2» прокладывать трубы по дню Балтийского моря, прописали в оборонном бюджете на 2020 год.

Россия уверена, что выиграет и эту битву в 2020 году. США лишь отсрочили неизбежное – «Северный поток-2» будет с помпой открыт в течение следующего года.

Причем, от этой отсрочки на полгода-год Украина со своей транзитной трубой не сильно и выиграет, как можно было бы подумать. Потому что у Газпрома появилась возможность в некотором роде обойти американские санкции и ограничения ЕК, запустив «Северный поток-1» на полную мощность.

Газпрому предстоит решить еще один вопрос – добиться исключения «Северного потока-2» из-под действия норм третьего энергопакета ЕС. Еврокомиссия ранее добилась того, чтобы эти европейские правила распространялись и на морской газопровод. Это грозит тем, что после ввода трубы в эксплуатацию, Газпром не сможет использовать газопровод на полную мощность, только – вполовину. В этой битве, правда, обещает помочь Германия. Там нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения.

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