Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»

Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Против этого проекта выступали США и Украина. Америке российская труба мешала продавать Европе свой газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит. Теперь Газпром может закончить строительство – и понятно, когда по этим трубам в Европу пойдет первый российский газ. Впрочем, кое-какие сложности еще остались.

Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило Энергетическое агентство страны (DEA).

Эта страна, по сути, оставалась единственным препятствием на пути российского газопровода. Строительство «Северного потока – 2» уже год как было одобрено Финляндией, Швецией и Германией.

Разрешение от Дании имеет огромное значение и для самого проекта, и для переговорных позиций Газпрома с Украиной по транзиту, и, наконец, для геополитической борьбы США с Россией. Это, безусловно, победа Москвы по всем трем фронтам. Хотя, к сожалению, она не убережет газопровод от новых напастей в будущем.

Почему Дания все-таки приняла положительное решение? Во-первых, потому что никаких реальных причин для отказа у Дании не было. Проблем с экологической экспертизой просто не могло возникнуть. Ведь маршрут этой трубы повторяет траекторию первого «Северного потока». Поэтому Дания просто годами не выносила ни положительного, ни отрицательного решения. Она тянула время исключительно по требованию США, которые настроены резко против «Северного потока-2». Ведь он мешает американскому СПГ завоевать европейской рынок газа.

Первая заявка на прокладку труб по маршруту в территориальных водах Дании была подана целых два года назад. Чтобы ее зарубить, Копенгаген придумал аж целый новый закон, который позволяет МИД Дании блокировать трубу из соображений национальной безопасности. Речь идет о фантастических сценариях военного захвата Дании с помощью российского газопровода. Чтобы обойти абсурдный закон, российская сторона год назад подала вторую заявку на альтернативный маршрут, который проходит уже через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Дании (за пределами датских территориальных вод). Это позволило исключить МИД Дании из уравнения, этот маршрут находится под защитой Конвенции ООН по морскому праву.

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Собственно, выдавая разрешение, Копенгаген поясняет (специально для Вашинготна), что вынужден это сделать в силу обязательств королевства по Конвенции ООН по морскому праву. Претензий с точки зрения природных ресурсов и окружающей среды – нет.

В противном случае Германия и другие европейцы – покупатели российского газа – не простили бы Дании срыв этих поставок. Германия является первым получателем российского газа по балтийским трубам. Оба «Северных потока» вкупе с «Турецким потоком» позволяют сохранить на европейской рынке относительно невысокие цены на голубое топливо в сравнении с премиальным азиатским рынком. Тогда как победа американского СПГ над российским трубопроводным газом угрожает резким ростом цена на газ в Европе. Ни сами европейцы, ни европейская промышленность такому повороту не обрадуются. Стагнирующая европейская экономика такой удар вообще не пережила бы. Теперь Данию в этом не обвинят.

«У Дании уже не было аргументов. Тянуть вечно она не могла. Тем более после того, как она выдала разрешение на прокладку трубопровода Baltic Pipe для поставок газа в Польшу. Эта заявка поступила совсем недавно, но по ней сразу было выдано разрешение. А по российской заявке уже два года нет никакого решения. Это просто абсурдная ситуация», – говорит гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Если бы этого не произошло, то российский оператор «Северного потока-2» вместе со своими европейскими партнерами заставил бы Копенгаген через суд утвердить заявку, да и еще заплатить за ущерб.

Дания одобрила альтернативный основному варианту маршрут. Но из двух альтернатив был одобрен более предпочтительный для России - к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Северо-западный маршрут обошелся бы дороже.

Главное, что риски задержки на полгода-год начала работы газопровода из-за Дании не оправдались.

Если раньше запуск «Северного потока-2» откладывался в лучшем случае на вторую половину 2020 года, то теперь понятно, что все случится намного быстрее.

Разрешение от Дании подоспело почти вовремя. «Фактически в прошлый вторник трубоукладчики достигли датских границ. По сути, Дания затянула работы на неделю. Теоретически достроить газопровод к новому году Газпром успеет. Но это даст только психологическое преимущество. Поставки газа с 1 января еще не смогут начаться. Это технически невозможно. Нужно будет провести пуско-наладочные работы и заполнить техническим газом трубы. Это займет еще не меньше трех-четырех месяцев. По крайней мере, «Турецкий поток» показал, что эти работы занимают именно столько времени. Поэтому «Северный поток-2» пустит газ потребителям к концу зимы», – считает Константин Симонов.

Уже уложено более 2100 километров двух ниток газопровода. Датский участок газопровода относительно короткий и составляет 147 км. Средняя скорость трубоукладочного судна составляет 4-5 км в сутки. Значит, строительство датского участка может занять около 36 дней или 4-5 недель. В Nord Stream 2 сообщили, что «подготовительные работы, такие как установка защитных бетонных подушек и устройство каменной наброски в местах пересечения с существующими объектами инфраструктуры (кабели и газопроводы), а также трубоукладка, начнутся в ближайшие недели. Для строительства датской секции будут использованы трубы с логистического терминала в Мукране на немецком острове Рюген».

Таким образом, «Северный поток-2» начнет поставки газа в Европу в марте или апреле 2020 года. «На начала второго квартала Газпром полностью решит вопрос с «Северным потоком-2», и судя по всему, ко второму кварталу и Болгария выйдет со строительством трубы через свою территорию. То есть, все газовые вопросы с Украиной сводятся к тому, как прожить первый квартал 2020 года, если Киев так и не подпишет транзитный контракт», – говорит Симонов.

Впрочем, если технически запустить поставки зимой – в январе-марте – не получается, то Газпрому нечего будет спешить. Потому что именно на эти месяцы приходится пик спроса на газ, а после отопительного сезона он резко снижается.

В любом случае, решение Дании улучшает позиции Газпрома по транзиту газа. «Психологически у Газпрома появляется дополнительный аргумент на газовых переговорах с Украиной. В разговоре с украинскими и европейскими политиками звучала тема о том, что нам же Дания не дает разрешение, поэтому соглашайтесь. Поэтому выдача разрешения - это важный аргумент», - говорит глава ФНЭБ.

«Польза в том, что это отрезает возможности украинцев бороться за долгосрочный контракт. Теперь понятно точно, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут достроены, поэтому говорить о договоре на 10 и более лет и на 90 млрд кубов нет смысла»,

– считает ведущий эксперт ФНЭБ Игорь Юшков.

Однако поможет ли это точно подписать контракт на транзит с Украиной с 1 января 2020 года – не факт. Поэтому большой плюс, что сухопутная инфраструктура в Европе строится очень быстро. «Газопровод Eugal, судя по всему, к новому году уже заработает. Это хорошая история для Газпрома, поскольку на половину мощности Opal наложены ограничения, и весь газ, который не может принять Opal из «Северного потока-1», можно будет пустить по Eugal, который идет параллельно Opal», – указывает Симонов. Opal и Eugal – это продолжение российских морских газопроводов по суше.

Это значит, что без украинской трубы Газпром сможет поставить больше газа в Европу этой зимой, годовая мощность Opal – 36,5 млрд кубов. Плюс придется активно использовать наполненные подземные газовые хранилища в Европе как самих европейцев, так и газпромовских. Хотя надежда, что до этого не дойдет еще остается.

Любопытно, что акции Газпрома достигли 11-летнего максимума еще с утра в среду, то есть до того, как стало публично известно о положительном разрешении единственного остававшегося препятствия на пути «Северного потока-2». Так дорого (выше 256 рублей) акции Газпрома не стоили аж с июля 2008 года.

В тот далекий предкризисный год достичь таких показателей в условиях высоких цен на газ (благодаря дорогой нефти) и высокого спроса со стороны Европы – было легче простого. Сейчас такой скачок было сложно объяснить даже хорошими новостями о заполнении газом газопровода «Силы Сибири». Рост акций Газпрома выглядел тем более странно на фоне не совсем положительных переговоров с Украиной и ЕС по газу, которые прошли в понедельник. Поэтому не исключено, что кто-то на рынке владел инсайдерской информацией о готовящемся положительном решении от Дании. Либо сыграли в целом положительные ожидания по этому решению. «На этих новостях возможны спекуляции. И кто-то мог этого ожидать», – не исключает и Константин Симонов.

После того, как Дания официально объявила о положительном решении по «Северному потоку-2», акции Газпрома снова пошли вверх. К 17 мск одна обыкновенная акций газового холдинг выросла более чем на 3% - почти до 262 рублей. Капитализация компании достигла 6,2 трлн рублей.

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