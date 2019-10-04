Российский газ учит Европу благоразумию

До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода?

Дания сняла политические претензии к газопроводу «Северный поток – 2». «Сейчас это чисто административный процесс, и он находится на финишной прямой», – рассказал газете «Известия» осведомленный источник в газовой отрасли.

Напомним, как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Дания уже второй год под разными предлогами задерживает выдачу разрешения на строительство газопровода через свои воды. Это разрешение не так уж принципиально, но обход Дании, во-первых, делает строительство несколько дороже (по подсчетам экспертов, где-то на 150 миллионов евро), а во-вторых, оставляет Данию за бортом общеевропейского проекта, каким задумывался «Северный поток – 2».

Но, еще раз подчеркнем, приостановить строительство газопровода ни Дания, ни любая другая страна уже не в состоянии – по последним данным, уложено 82% труб.

Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» в очередной раз подчеркнул, что никакой политики в строительстве газопроводов нет и быть не может: «эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки», – заявил российский президент.

Даже США в последние недели снизили псевдодипломатическую, а по сути – абсолютно коммерческую активность против «Северного потока – 2».

Пока что единственной страной, которая рассчитывает в обозримом будущем полностью отказаться от российского газа, является Польша. Да и тут нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что Варшава действительно готова ежегодно переплачивать солидную сумму (точно назвать ее невозможно, поскольку неизвестно, какие цены на трубопроводный, а какие на сжиженный газ будут в 2022 году, но очевидно, что речь о миллиардах евро) исключительно для того, чтобы нагадить Газпрому. Скорее всего, это просто позиция, с которой Варшава намерена торговаться с Москвой относительно нового контракта.

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На мысль о том, что политические истерики стихают, как только речь заходит о конкретных контрактах и договорах, наводят заявления кандидата на пост еврокомиссара по энергетике эстонки Кадри Симсон, которые публикует «Немецкая волна». Эстония, как известно, была и остается одной из наиболее русофобски настроенных стран ЕС, несмотря на значительное русскоязычное меньшинство (или из-за него). Тем не менее, от Симсон не смогли добиться однозначных заявлений, осуждающих «Северный поток – 2».

«Во время слушаний Кадри Симсон – бывшая министр энергетики Эстонии – была осторожной и неоднократно уклонялась от вопросов, даже если их задавали по нескольку раз», – возмущается «Немецкая волна».

«Готовы ли вы в полной мере имплементировать изменения в Газовую директиву несмотря на протесты России?» – спросил Симсон польский депутат Ежи Бузек. Далее цитата из текста «Немецкой волны»: «Но Симсон, ранее критично высказывавшаяся по поводу «Северного потока – 2», сосредоточилась на другом аспекте вопроса Ежи Бузека – роли газа в период перехода от ископаемых источников к возобновляемым. «Если мы говорим о газе, то в ближайшем будущем речь уже не будет идти о природном газе, а все больше о биогазе и водороде», – сообщила кандидат. Немецкий евродепутат от ЕНП Петер Лизе (Peter Liese) попросил Симсон все же ответить на вопрос о России. Но та снова уклонилась».

Во всем этом удивительна только настойчивость, с которой поддерживает противников газопровода существующая на деньги германских налогоплательщиков «Немецкая волна». Все-таки Германия – одна из наиболее заинтересованных и получающих наибольшие выгоды от строительства стран.

А вот в поведении Симсон нет ничего странного. Одно дело – выступать против российского газа, будучи ничего не решающим в рамках Европы эстонским министром. И совсем другая степень ответственности – пост еврокомиссара по энергетике. Большинство европейских стран кровно заинтересованы в российском газе и в надежных каналах его поставки, а вот национальные комплексы лимитрофов им совершенно неинтересны.

Поэтому Дания с большой вероятностью протянет до последнего, получит от России и Германии все возможные гарантии и, может быть, даже, какие-то преференции, после чего выдаст долгожданное разрешение на строительство газопровода через свою исключительную экономическую зону.

Есть ненулевой шанс, что США смогут предложить что-то более «вкусное», и разрешение так и не будет выдано, но это будет чисто символическое решение, и газопровод все равно будет построен.

Но в целом похоже, что российский газ производит успокаивающее действие на европейских чиновников. Поскольку, что бы ни выдумывала американская, польская или украинская пропаганда, Россия была, есть и остается абсолютно надежным поставщиком недорогого топлива на европейский рынок.

Западноевропейцы, в отличие от украинцев, не готовы мерзнуть назло России, а значит, «Северный поток – 2» будет достроен.

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