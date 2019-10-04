Российский газ учит Европу благоразумию

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4 октября, пятница  |  Последнее обновление — 20:55  |  vz.ru
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МС-21 вредят на этапе испытаний

Сливать негатив во время испытаний новейшей техники нехорошоФото: Марина Лысцева/ТАСС
В четверг СМИ рассказали, что испытания новейшего российского лайнера МС-21 в небе чуть не закончились катастрофой. На самом деле происшествие оказалось совсем не страшным – испытатели посадили самолет в штатном режиме, пострадавших нет. В этой истории важно другое: кто-то допускает утечки негативной информации о самолете в ходе летных испытаний. В США или Европе такое невозможно представить. Подробности...
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Евросоюз дискриминирует россиян по месту жительства

Брюссель готов принять жителей ДНР и ЛНР только по украинским паспортамФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брюссель разработал технологию выявления среди обладателей российских паспортов жителей ДНР и ЛНР. Им будут отказывать в выдаче шенгенских виз. И хотя набор критериев не разглашается, в самих республиках считают, что заявления Евросоюза – это формальность, а желающие выехать в Европу жители Донбасса найдут способ это сделать. Подробности...
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Должны ли сотрудники ГАИ быть «вежливыми людьми»

Алана Ибрагимова задерживали весьма жесткоФото: кадр телеканала РЕН ТВ
Почти голливудский сюжет произошел в Москве: сотрудники полиции жестко задержали очередного мажора на дорогой иномарке. На этот раз попался сын вице-президента МТС, и есть подозрение, что и он, и его пассажир могли быть в состоянии наркотического опьянения. Почему ГИБДД действовала настолько решительно – и насколько это оправданно? Подробности...
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Россия застрахует Китай от нападения США

Россия защитит Китай от ракетно-ядерного удара США Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Москва поделилась с Пекином технологиями СПРН – возможностью обнаружения запуска баллистических ракет, что защитит Поднебесную от ядерной атаки со стороны США. По словам Владимира Путина, такой системой обладают лишь Россия и Америка. В экспертной среде это событие уже окрестили «беспрецедентным». Почему Россия решила помочь Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Ошибки США и Китая в IT-индустрии дают преимущество России

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
Российское государство всерьез взялось за регулирование сферы цифровых технологий. Собственного опыта у нас мало. Поэтому придется пользоваться одним из трех – американским, европейским или китайским. По какому пути пойдет Россия? Подробности...

В Москве вещает призрак Греты Тунберг

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Под разговоры о том, что оппозицию не пустили на выборы, про умное голосование, «кто угодно, лишь бы не «Единая Россия» – во всякие мундепы и МГД навыбирали настолько бессмысленных персонажей, что это даже уже не смешно. Подробности...
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Мы сильные, поэтому обязаны быть добрыми

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
К концу следующего года в России станет на 300 тысяч инвалидов меньше. Значит ли это, что 300 тысяч человек станут здоровыми? Нет. Это значит, что чиновники лишат их пособий. Подробности...
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              Российский газ учит Европу благоразумию

              Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готов   4 октября 2019, 20:00
              Фото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
              Текст: Антон Крылов

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              До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода?

              Дания сняла политические претензии к газопроводу «Северный поток – 2». «Сейчас это чисто административный процесс, и он находится на финишной прямой», – рассказал газете «Известия» осведомленный источник в газовой отрасли. 

              Напомним, как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Дания уже второй год под разными предлогами задерживает выдачу разрешения на строительство газопровода через свои воды. Это разрешение не так уж принципиально, но обход Дании, во-первых, делает строительство несколько дороже (по подсчетам экспертов, где-то на 150 миллионов евро), а во-вторых, оставляет Данию за бортом общеевропейского проекта, каким задумывался «Северный поток – 2».

              Но, еще раз подчеркнем, приостановить строительство газопровода ни Дания, ни любая другая страна уже не в состоянии – по последним данным, уложено 82% труб.

              Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» в очередной раз подчеркнул, что никакой политики в строительстве газопроводов нет и быть не может: «эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки», – заявил российский президент.

              Даже США в последние недели снизили псевдодипломатическую, а по сути – абсолютно коммерческую активность против «Северного потока – 2».

              Пока что единственной страной, которая рассчитывает в обозримом будущем полностью отказаться от российского газа, является Польша. Да и тут нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать, что Варшава действительно готова ежегодно переплачивать солидную сумму (точно назвать ее невозможно, поскольку неизвестно, какие цены на трубопроводный, а какие на сжиженный газ будут в 2022 году, но очевидно, что речь о миллиардах евро) исключительно для того, чтобы нагадить Газпрому. Скорее всего, это просто позиция, с которой Варшава намерена торговаться с Москвой относительно нового контракта.

              На мысль о том, что политические истерики стихают, как только речь заходит о конкретных контрактах и договорах, наводят заявления кандидата на пост еврокомиссара по энергетике эстонки Кадри Симсон, которые публикует «Немецкая волна». Эстония, как известно, была и остается одной из наиболее русофобски настроенных стран ЕС, несмотря на значительное русскоязычное меньшинство (или из-за него). Тем не менее, от Симсон не смогли добиться однозначных заявлений, осуждающих «Северный поток – 2».

              «Во время слушаний Кадри Симсон – бывшая министр энергетики Эстонии – была осторожной и неоднократно уклонялась от вопросов, даже если их задавали по нескольку раз», – возмущается «Немецкая волна».

              «Готовы ли вы в полной мере имплементировать изменения в Газовую директиву несмотря на протесты России?» – спросил Симсон польский депутат Ежи Бузек. Далее цитата из текста «Немецкой волны»: «Но Симсон, ранее критично высказывавшаяся по поводу «Северного потока – 2», сосредоточилась на другом аспекте вопроса Ежи Бузека – роли газа в период перехода от ископаемых источников к возобновляемым. «Если мы говорим о газе, то в ближайшем будущем речь уже не будет идти о природном газе, а все больше о биогазе и водороде», – сообщила кандидат. Немецкий евродепутат от ЕНП Петер Лизе (Peter Liese) попросил Симсон все же ответить на вопрос о России. Но та снова уклонилась».

              Во всем этом удивительна только настойчивость, с которой поддерживает противников газопровода существующая на деньги германских налогоплательщиков «Немецкая волна». Все-таки Германия – одна из наиболее заинтересованных и получающих наибольшие выгоды от строительства стран.

              А вот в поведении Симсон нет ничего странного. Одно дело – выступать против российского газа, будучи ничего не решающим в рамках Европы эстонским министром. И совсем другая степень ответственности – пост еврокомиссара по энергетике. Большинство европейских стран кровно заинтересованы в российском газе и в надежных каналах его поставки, а вот национальные комплексы лимитрофов им совершенно неинтересны.

              Поэтому Дания с большой вероятностью протянет до последнего, получит от России и Германии все возможные гарантии и, может быть, даже, какие-то преференции, после чего выдаст долгожданное разрешение на строительство газопровода через свою исключительную экономическую зону.

              Есть ненулевой шанс, что США смогут предложить что-то более «вкусное», и разрешение так и не будет выдано, но это будет чисто символическое решение, и газопровод все равно будет построен.

              Но в целом похоже, что российский газ производит успокаивающее действие на европейских чиновников. Поскольку, что бы ни выдумывала американская, польская или украинская пропаганда, Россия была, есть и остается абсолютно надежным поставщиком недорогого топлива на европейский рынок.

              Западноевропейцы, в отличие от украинцев, не готовы мерзнуть назло России, а значит, «Северный поток – 2» будет достроен.

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