Дания сняла политические претензии к «Северному потоку – 2»

У Копенгагена больше нет политических претензий к прокладке газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, однако одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили осведомленные источники.

«Политические моменты были, когда заявка касалась прохождения [газопровода] через датские территориальные воды. На том этапе они что могли затянуть, затягивали. В конце июня ее [заявку] отозвали. Но в случае с поданными в июле заявками речь идет о маршрутах через исключительную экономическую зону Дании, что регулируется международной конвенцией о морском праве. И там сделать Копенгаген уже ничего не может. Сейчас это чисто административный процесс и он находится на финишной прямой», – рассказал «Известиям» осведомленный источник.

Дополнительным аргументом в пользу одобрения «Северного потока – 2» эксперты считают экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем месторождении Дании. Последнее заставляет страну задуматься о замещении своего газа норвежским или российским топливом, отмечает издание.

В среду президент России Владимир Путин объяснил политические разногласия вокруг «Северного потока – 2».

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