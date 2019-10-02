Путин назвал «Северный поток – 2» исключительно коммерческим проектом

Строительство «Северного потока – 2» носит исключительно коммерческий характер, здесь нет политической подоплеки, заявил президент Владимир Путин при встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении. Мы продолжаем реализацию крупных инфраструктурных проектов, таких как газопровод «Турецкий поток», «Северный поток». Морской участок «Турецкого потока» завершен, идут работы на суше. «Северный поток – 2» также строится по графику, уже проложены свыше 82% маршрута. Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Я хочу это еще раз подчеркнуть, здесь нет никакой политической подоплеки», – сказал он, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что «задача этих проектов – диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы. Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет вверх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий».

Кроме того, по словам Путина, Россия рассчитывает к 2035 года выйти на уровень производства СПГ 120-140 млн тонн в год.

Глава государства также сообщил, что обсудил с главой ОПЕК Мохаммедом Баркиндо влияние нестабильности в мире на энергетический рынок и отметил, что Москва открыта к конструктивному сотрудничеству с другими странами в сфере энергетики. Он подчеркнул, что Россия вместе с другими государствами делает все для обеспечения баланса спроса и предложения на мировом энергетическом рынке.

«Как вы знаете, Россия всегда была очень ответственным участником мирового рынка. Мы делаем все для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение вместе с вами, создать благоприятные условия и для развития мировой экономики, для потребителей, и для развития самой отрасли», – обратился российский лидер к иностранным министрам, участвующим в форуме.

«Мы с вами ответственные люди и думаем о том, как мир развивается, как развивается мировая энергетика, в том числе имея в виду и возобновляемые источники энергии», – добавил он.

Во встрече приняли участие главы Минэнерго Саудовской Аравии, Турции, Белоруссии, Азербайджана, министерства нефти Ирана, министерства нефтяной промышленности Венесуэлы, а также генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие.

Ране в среду сообщалось, что на завершение строительства «Северного потока – 2» требуется еще четыре-пять недель. Также в Газпроме заявляли, что рассчитывают получить согласование по заявке о прокладке «Северного потока – 2» от властей Дании в октябре 2019 года. В случае отказа Копенгагена протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.

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