Газпром назвал последствия для «Северного потока – 2» от обхода вод Дании

Протяженность «Северного потока – 2» может вырасти на 34 километра, если Дания согласует маршрут в обход ее территориальных вод через исключительную экономическую зону, заявил зампред правления Газпрома Олег Аксютин.

«Что касается удлинения маршрута, это, примерно, плюс 34 км. Много это или мало, можно так сказать: сегодня скорость трубоукладочного судна, которое занимается укладкой самого газопровода, составляет где-то от 4 до 5 км в день. То есть это примерно дополнительно неделя работ», – сказал Аксютин в эфире «Россия-24», передает ТАСС.

«Северный поток 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG оставалось получить разрешение на строительство только от Дании.

Подавший в отставку 6 июня премьер Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял в апреле о «политическом измерении» «Северного потока – 2». Он признавал, что Дания не способна помешать строительству «Северного потока – 2», но имеет возможность замедлить осуществление этого проекта.

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