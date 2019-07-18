Газпром назвал сроки согласования Данией заявки по «Северному потоку – 2»

Газпром рассчитывает, что Дания в октябре согласует заявку по «Северному потоку – 2», заявил глава совета директоров компании Виктор Зубков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в Газпроме сообщали, что в случае, если Дания откажется проводить «Северный поток – 2», протяженность трубопровода может вырасти на 34 километра.

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