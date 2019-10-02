Путин заявил о невозможности восполнить потребности Европы газом из США

Никакие поставки из США не смогут восполнить потребности Европы в газе после падения добычи в европейских странах, заявил президент России Владимир Путин.

«Соединенные штаты, к сожалению, всегда были против нашего сотрудничества энергетического с Европой», – передает слова Путина РИА «Новости».

Путин заметил, что в вопросе «Северного потока – 2» Дания подвергается сильному давлению, но только от нее зависит, сможет ли она проявить независимость.

Отметим, что США выступают резко против «Северного потока – 2», называя его политическим проектом, однако на деле надеясь за счет этого выйти на рынок европейского газа со своим СПГ.

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