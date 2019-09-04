США потребовали от ЕС не полагаться на «Северный поток – 2»

Вашингтон настаивает на том, чтобы ЕС не полагался на «Северный поток – 2» в обеспечении энергопоставок, так как это якобы позволит России осуществлять слишком большой контроль над энергетической сферой Европы, заявил постпред США при ЕС Гордон Сондлэнд.

«Вопрос энергетики в Европе всегда вызывал большую обеспокоенность у США. Мы считаем, что «Северный поток – 2» создает слишком много контроля в российских руках. А русские в прошлом использовали этот контроль», – передает его слова РИА «Новости».

Сондлэнд добавил, что в качестве альтернативы США предлагают ЕС свой сжиженный природный газ.

Ранее американские СМИ предупредили, что введение американских санкций против «Северного потока – 2» может привести к тому, что США окончательно испортят отношения с Германией.

Также отмечалось, что санкции в отношении компаний, занимающихся строительством «Северного потока – 2», могут навредить нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе.