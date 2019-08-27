Санкции против «Северного потока – 2» могут ударить по США

Американские санкции в отношении компаний, занимающихся строительством трубопровода «Северный поток – 2», в случае введения могут навредить нефтяным и газовым проектам США в Мексиканском заливе, пишет немецкая газета Handelsblatt.

«С точки зрения Германии название (законопроекта) уже выглядит как дерзость: «Закон о защите европейской энергетической безопасности» – так звучит недавняя санкционная угроза из Вашингтона», говорится в статье, передает РИА «Новости».

Журналист отмечает, что желание США ввести санкции против «Северного потока – 2» настолько сильно, что возможные последствия ограничений не принимаются Вашингтоном во внимание, а ведь европейские компании, участвующие в прокладке трубопровода и на которые нацелены санкции США, играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке. В частности, эти компании работали в Мексиканском заливе в качестве субподрядчиков американских корпораций Chevron и Exxon Mobil. В случае их включения в санкционные списки проекты в Мексиканском заливе будут сорваны, поскольку быстро заменить такие узкоспециализированные фирмы не получится.

Кроме того, подобные ограничения нанесли бы ущерб американским экспортерам газа, побудив европейских покупателей сократить импорт СПГ из США и нарастить поставки из других стран, констатирует издание.

Ранее стало известно, что у США появилась возможность саботировать поставки российского газа в Европу.

В начале августа глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» превратят энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

В июле, комитет по иностранным делам сената Конгресса США поддержал законопроект о санкциях. Россия назвала документ очередным витком русофобской кампании.

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