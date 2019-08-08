Стало известно о возможности США саботировать поставки российского газа в Европу

Реализация проекта трубопровода EastMed может стать шансом для США саботировать поставки российского газа в Европу с помощью «Северного потока – 2», пишет немецкое издание Junge Welt.

По мнению Junge Welt, Вашингтону не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций. Однако шанс саботировать поставки все же есть, передает «ИноTV».

Так, США должны предложить «приемлемую, хотя бы в будущем, альтернативу», так как давно не секрет, что американский СПГ дороже трубопроводного газа.

Недавно в Афинах прошла министерская конференция по энергетике, в ходе которой, помимо прочего, обсуждалась реализация проекта трубопровода EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).

В ней приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгиос Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Трубопровод EastMed планируют проложить для транспортировки природного газа из Восточного Средиземноморья в Италию через греческую территорию.

Принимая участие в проекте, новое правительство Греции идет на сближение с Израилем и «предоставляет США шанс» составить конкуренцию России на европейском газовом рынке.

«Сам же EastMed представляет собой как раз ту самую альтернативу (пускай только и после 2025 года), при помощи которой США смогут саботировать российские газовые поставки и укрепить позиции своих союзников в Восточном Средиземноморье», – заключает Junge Welt.

Ранее Еврокомиссия потребовала от США разъяснений по возможным санкциям против «Северного потока – 2».

До этого глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» превратят энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

Напомним, комитет по иностранным делам сената Конгресса США поддержал законопроект о санкциях. Россия назвала документ очередным витком русофобской кампании.

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