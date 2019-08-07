Германия предупредила об опасности санкций США против «Северного потока – 2»

Глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что американские санкции против газопровода «Северный поток – 2» превратят энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

«Последние санкционные проекты США навредят в первую очередь предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария. Они также превратят европейскую энергетическую политику в игрушку Соединенных Штатов», – передает RT текст интервью Бюхеле агентству DPA.

Он отметил также, что это приведет к «неизбежному расколу» между ЕС и США и нанесет большой ущерб обеим сторонам. «Европейские энергетические вопросы – дело европейцев, им и останутся», – сказал Бюхеле.

Председатель Восточного комитета германской экономики также напомнил, что благодаря посредничеству Берлина на сентябрь намечен очередной раунд переговоров между ЕC, Россией и Украиной о новом транзитном соглашении, а новые санкции США могут их осложнить.

Ранее комитет по иностранным делам сената Конгресса США поддержал законопроект о санкциях по «Северному потоку – 2». Москва назвала проект закона очередным витком русофобской кампании.

Напомним, ранее директор программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico заявил, что одобренные американскими сенаторами санкции против проекта «Северный поток – 2» в действительности приведут к обратному эффекту.

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