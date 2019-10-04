Срок рассмотрения заявки на строительство «Северного потока – 2» в Дании закончился

Срок рассмотрения заявки России на строительство «Северного потока – 2» по территории Дании истек, заявил министр энергетики Александр Новак.

«Сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Соответствующая заявка была подана, и сроки рассмотрения этой заявки уже фактически прошли, поэтому мы также надеемся и считаем, что такое решение должно состояться, поскольку нет никаких противоречий и никаких проблем, которые бы позволили отказать в этой заявке», – сказал Новак в интервью радио Business FM.

Министр также отметил, что на данный момент проложено порядка 2,5 тыс. километров трубопровода, готовность составляет 83%.

Ранее в пятницу сообщалось, что у Копенгагена больше нет политических претензий к прокладке газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании, однако одобрение строительства затягивается на административном уровне.

В среду президент России Владимир Путин объяснил политические разногласия вокруг «Северного потока – 2».

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