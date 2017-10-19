Взгляд
28 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:55  |  vz.ru
Разделы

Даже бегство инвесторов приносит пользу России

Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждутФото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Дания имитирует борьбу с «Северным потоком – 2»

В случае с "Северным потоком - 2" Дания продолжает хитрить, рискуя перехитрить саму себяФото: Cindy Miller Hopkins/CMI_Denmark/Global Look Press
Ситуация вокруг «Северного потока – 2» развивается по законам остросюжетного романа или телесериала. Главный герой должен преодолеть сопротивление врагов, найти союзников и добраться из точки А в точку Б, где его с нетерпением ждут. Теперь на его пути последнее препятствие – и есть три варианта возможного развития событий. Подробности...
Перейти а раздел…

У российской медицины нет возможностей бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
Перейти а раздел…

Что изменят новые факты в «деле Сенцова»

Отношение к «делу Сенцова» давно стало маркером типа «свой-чужой»Фото: STR/AP/ТАСС
Один из украинских военных обнародовал свидетельство, доказывающее, что вынесенный режиссеру Олегу Сенцову приговор за подготовку терактов в Крыму справедлив и является «подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали». Но нужно понимать, что спор вокруг «дела Сенцова» давно уже не касается фактов, проблема совсем в другом. Подробности...
Перейти а раздел…

Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
Перейти а раздел…

Уже скоро мы увидим совсем другую Европу

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сегодня в Брюсселе начинается саммит глав государств и правительств Европейского союза. Европейские журналисты уже называют встречу «мать всех саммитов». И не случайно. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Остановить дискриминацию по возрасту

Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ
Большинство людей предпенсионного возраста стремятся продолжить трудовую деятельность. Идущая модернизация пенсионной системы – хороший повод для того, чтобы начать масштабную борьбу с дискриминацией по возрасту. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Украинская тоска по Пиночету

Андрей Бабицкий, журналист
Главный военный прокурор Украины предрек появление на сцене украинского Аугусто Пиночета. Так для чего же военному прокурору нужен во главе страны человек с диктаторскими полномочиями? Ответ лежит не в экономической плоскости. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
      Подробности...

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу?
        • Да, Россия сильно отстает

        • Россия отстает, но незначительно

        • Россия ни в чем не отстает от Европы

        • Россия опережает Европу

        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
        • Случайность

        • Закономерность

        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Предстоящая встреча Путина и Трампа напугала Британию
          Россия: Запад продавил нужное решение в ОЗХО с помощью шантажа и «карликов»Россия раскритиковала страны Европы за педофилию и ксенофобиюВозможную сделку Трампа и Путина назвали кошмаром для ЕвропыРоссии предрекли климатическую катастрофу
          Болтона смутили одним из вопросов о ПутинеПрезидент Португалии предложил Трампу обсудить с Путиным РоналдуСША сообщили об усердных попытках убедить ЕС в пользе санкций против РоссииУкраинские депутаты в прямом эфире обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
          Климкин порадовался проигрышу немцев в РоссииУкраинские журналисты оскорбили российскую коллегу в КопенгагенеКосовские власти захотели унизить СербиюУкраина обнаружила «новое место вторжения» России

          за три-четыре года


          В Раде нашли способ заставить Россию уважать Украину

          «активные действия»


          Разведка Украины заметила массовую переброску российских боевых кораблей

          противостояние сверхдержав


          Си Цзиньпин сделал США резкое предупреждение о «земле предков»

          армия и вооружение


          Собственные индийские истребители оказались хуже и дороже российских

          200 млн евро


          Матч в Казани угрожает громадными убытками экономике Германии

          особый случай


          Сибиряк проплыл километр в полной темноте ради спасения девушки

          «ясно дали понять»


          Помпео рассказал о давлении США на Европу из-за «Северного потока – 2»

          распродажа ОФЗ


          Даже бегство инвесторов приносит пользу России

          Украинский Пиночет


          Андрей Бабицкий: Диктатура есть логическое следствие Майдана и, похоже, она неизбежна

          Сборная России


          Дмитрий Пугаченко: В следующем раунде россияне сыграют с Испанией. Шансы есть

          Интервью Улицкой


          Сергей Худиев: Что вообще люди имеют в виду, когда говорят, что «Россия отстала»?

          на ваш взгляд


          Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу?

          Зачем Дания имитирует борьбу с «Северным потоком – 2»

          В случае с    28 июня 2018, 08:00
          Фото: Cindy Miller Hopkins/CMI_Denmark/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Ситуация вокруг «Северного потока – 2» развивается по законам остросюжетного романа или телесериала. Главный герой должен преодолеть сопротивление врагов, найти союзников и добраться из точки А в точку Б, где его с нетерпением ждут. Теперь на его пути последнее препятствие – и есть три варианта возможного развития событий.

          С врагами нашего героя всё понятно – это гигантский тролль из-за океана и злобный карлик-небрат. Оба хотят золота, но притворяются, будто пекутся о чужой безопасности.

          Потенциальные союзники, с одной стороны, ничего не имеют против главного героя, с другой, – побаиваются заокеанского тролля и не хотят всю оставшуюся жизнь кормить карлика, потому что им он тоже небрат.

          Сейчас мы находимся где-то в последней трети сюжета. Главному герою уже удалось договориться со всеми стоящими на его пути королями, за исключением одного – потомка викингов по кличке Убийца жирафов.

          Потомок викингов, вполне возможно, тоже относится к нашему герою в целом положительно и, что абсолютно точно, хочет заработать немного золота, не желает ссориться при этом ни с заокеанским троллем, ни с королем страны, где ждут нашего героя. Так начинается новая глава (или серия; кому что больше нравится).

          Убийца жирафов, говоря проще, Дания отлично понимает, что является последним препятствием на пути «Северного потока-2» – и препятствием вполне преодолимым

          Как отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД замгендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, остановить «Северный поток – 2» у датчан не получится в любом случае: альтернативный путь уже подготовлен – и идти он будет не через территориальные воды Дании, а через её экономическую зону. «Дания вынуждена будет работать в рамках законодательства и выдать это разрешение», – подчеркнул эксперт.

          С коллегой согласен ведущий аналитик того же фонда, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. В интервью РИА «Новости» он заявил, что от Дании «ждут только разрешения на строительство в ее акватории» – и она должна принять его до конца первого полугодия 2018 года. В противном случае у «Газпрома» «есть план, как построить в обход, то есть на самом деле это приведет к небольшой задержке».

          Странно было бы думать, что датское правительство этого не осознает. Осознает, но, что называется, действует по обстоятельствам.

          В среду премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Гройсманом пролил немного бальзама на мятущиеся души небратьев, заявив следующее: «Я провел через парламент законопроект, который позволит нам проводить оценку сферы внешней политики в стандартном процессе рассмотрения заявок, и это позволит нам в правовых рамках заблокировать или отложить этот проект». 

          Но радость украинцев была недолгой. Сразу после этого Расмуссен предложил вынести вопрос на общеевропейское обсуждение, потому что «у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может, мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать».

          Налицо призвание варягов из уст потомка варягов: «Придите и придумайте за нас, что нам делать нужно».

          Дальнейший сюжет может развиваться по трем направлениям.

          Первый вариант – Дания проведет оперативные консультации с Берлином и Брюсселем – публичные и закрытые, договорится о каких-то дополнительных преференциях и уже 30 июня (последний день первого полугодия 2018 года) даст разрешение на строительство «Северного потока-2». Это было бы идеальным решением для всех сторон, кроме США и Украины.

          Второй вариант – Дания блокирует или откладывает окончательное решение, а «Газпром» и другие акционеры решают немного подождать. Еврокомиссия проводит несколько совещаний, выясняется, что голосов для блокирования «Северного потока-2» у них недостаточно, и Дания заявляет о том, что вынуждена подчиниться большинству. Строительство продолжается.  

          Третий вариант – Дания не дает разрешения, а «Газпром» не ждёт. Трасса газопровода меняется, и он перемещается из территориальных вод этой страны в её экономическую зону, где действует международное право. Это несколько задерживает начало поставок по «Северному потоку-2», а Дания оказывается в печальном положении Болгарии, после отмены «Южного потока» лишившейся статуса транзитёра и связанных с этим преференций.

          Поэтому главный вопрос – на кого Дания решит сделать основную ставку, на Берлин или на Вашингтон. США вроде бы смягчили риторику по отношению к «Северному потоку-2», но следует понимать, что ситуация может измениться в любой момент.

          Российский министр энергетики Александр Новак уже провел в Вашингтоне встречи с министром финансов Стивеном Мнучиным и министром энергетики Риком Перри. «Северный поток – 2», разумеется, был одной из тем для обсуждения.  По итогам переговоров никаких конкретных заявлений сделано не было. Теоретически это тоже говорит в пользу смягчения позиции США.  Вашингтон продолжит ворчать «нам это не нравится», но его риторика постепенно сместится в сторону «если Евросоюз так сильно хочет зависеть от российского газа, это их частное дело».

          При этом США будут продавать свой сжиженный газ Польше и Прибалтике, готовым переплачивать за столь желанную ими «независимость от «Газпрома».

          Однако следует понимать, что публичное смягчение риторики не помешает тому же Мнучину или Перри позвонить датскому премьеру Расмуссену и настойчиво порекомендовать тому не торопиться выдавать разрешение на «Северный поток – 2».

          На этом фоне уже в Москве президент России Владимир Путин принимает помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона (не путать с Рамси) Болтона. Главной темой переговоров станет вероятная встреча двух глав государств, но вопросы энергетики, вполне возможно, тоже будут затронуты.

          Дания изо всех сил имитирует борьбу с «Северным потоком – 2», но премьеру Расмуссену вполне очевидно, что максимум самостоятельности, который позволен Копенгагену авторами романа (или сериала) под названием «Международные отношения», – это решать, какого жирафа скормить львам, а какого – волкам.

          Более важные решения принимаются в других столицах.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............