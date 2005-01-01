Дания решила затормозить строительство «Северного потока – 2»

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что в парламент королевства внесены законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».

Расмуссен выразил мнение, что «у этого проекта якобы есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может», передает РИА «Новости».

В связи с этим премьер-министр Дании предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, чтобы «очень-очень серьезно» проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива.

«Мы не определились, когда нужно принять окончательное решение, и на самом деле это очень трудно предсказать», – заявил датский политик.

Отметим, в апреле Расмуссен уже угрожал замедлить строительство «Северного потока – 2».

Между тем, Финляндия, Германия и Швеция уже выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода.