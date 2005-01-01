Предложен способ обойти запрет Дании на «Северный поток – 2»

В случае блокировки Данией строительства газопровода «Северный поток – 2» его можно будет удлинить на 16-19 километров, заявил специалист по вопросам международной политики, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

По его словам, обход датских вод удлинит газопровод на 16-19 километров, а «небольшое удорожание» можно будет компенсировать отсутствием «платы за дно» Копенгагену.

«Датский демарш – это, в первую очередь, свидетельство резкого падения влияния в ЕС Германии и лично (канцлера этой страны Ангелы) Меркель, которая за «Северный поток – 2». Раньше датчане бы не посмели», – добавил Никонов, передает «Интерфакс».

Во вторник премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что в парламент королевства внесены законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток – 2».

Между тем, Финляндия, Германия и Швеция уже выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода.