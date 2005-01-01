Путин встретился с Болтоном

Президент Владимир Путин в среду днем провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

«Ваш приезд в Москву вселяет в нас надежду на то, что мы можем сделать первые хотя бы шаги к восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами», – сказал Путин Болтону, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся не в самой лучшей форме, подчеркнув, что причиной тому «в значительной степени (стал) результат острой внутриполитической борьбы в самих Штатах».

«Россия никогда не стремилась к конфронтации. Надеюсь, мы с вами сможем сегодня поговорить о том, что мы могли бы сделать с обеих сторон для того, чтобы восстановить полноформатные отношения на основе равенства и уважения друг к другу», – сказал Путин.

Со своей стороны Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп привержен целям по поддержанию стабильности в мире. «Даже ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались, и это было важно и стало залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен достижению этих целей», – сказал Болтон.

Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва намерена обсудить с Болтоном состояние российско-американских отношений, а также международные проблемы.

Ранее в среду в Москве прошли переговоры Болтона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.