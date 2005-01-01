Переговоры Лаврова и Болтона начались в Москве

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стартовали в Москве.

Встреча проходит в закрытом режиме, пресса не была аккредитована даже на протокольную часть, передает РИА «Новости».

Фото с переговоров опубликовала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова.

Позже в среду Болтон будет принят в Кремле.

Также Болтон встретился с первым заместителем секретаря Совета безопасности России Юрием Аверьяновым. Они обсудили перспективы взаимодействия России и США по линии советов безопасности двух стран, передает ТАСС.