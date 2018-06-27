Кремль назвал темы переговоров с Болтоном

Москва намерена обсудить с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном состояние российско-американских отношений, а также международные проблемы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что на данный момент Россия и США не могут «похвастаться интенсивностью двусторонних контактов», тем более на высоких уровнях, передает ТАСС.

Потому подобные контакты «используются для обмена мнениями по главным международным проблемам», набор которых «достаточно понятен и очевиден».

Джон Болтон находится в Москве; на среду запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным, помощником главы государства Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым, а также руководством российского Совета безопасности.

Ранее Песков озвучил повестку визита Болтона в Россию. Среди тем – разоружение, российско-американские отношения и международная стабильность.