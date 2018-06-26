Песков рассказал о повестке визита Болтона в Россию

Во время визита помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Россию будут обсуждаться тема разоружения, двусторонние российско-американские отношения, региональные проблемы и международная стабильность, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очевидно, что это вопросы международной стабильности и безопасности, это разоруженческая тематика, известные региональные проблемы и, конечно же, двусторонние отношения», – сказал Песков, передает ТАСС.

При этом Песков не смог однозначно ответить на вопрос о том, примет ли Болтона Путин. «Если такая встреча состоится, мы сообщим вам о ней», – пообещал он.

Также он не стал комментировать возможное время и место встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что подтвердил, что по национальной безопасности США Джон Болтон собирается приехать в Россию.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о возможных итогах визита Болтона в Россию.