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Что означают новые победы Эрдогана

Эрдоган станет самым могущественным лидером Турции с момента основания страны АтатюркомФото: Umit Bektas/Reuters
Турецкий лидер Эрдоган объявил себя триумфатором президентских выборов еще до того, как были подведены их официальные итоги. Теперь его власть никем не ограничена – параллельно победу в парламентской гонке празднует партия Эрдогана, а все надежды оппозиции пошли прахом. Это можно назвать хорошей новостью для России, но ей стоит подготовиться к неприятным сюрпризам. Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
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          Дмитрий Дробницкий

          Чего ждать от визита в Москву эмиссара Трампа

          Дмитрий Дробницкий
          политолог, американист
          		 25 июня 2018, 10:55

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          Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправляется в короткое европейское дипломатическое турне.

          Программа турне очень интенсивная. За три дня – с 25-го по 27 июня – Болтон должен посетить Лондон, Рим и Москву. В столице России высокопоставленный вашингтонский эмиссар должен обсудить организацию встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по сообщениям прессы, запланирована на 15 июля в Вене.

          Кремль пока официально не подтвердил проведение саммита в Австрии. Окончательное решение, по всей видимости, будет зависеть от успешности миссии Джона Болтона, для которого консультации в Москве станут серьезной проверкой на профпригодность в новых исторических условиях.

          Болтон считается одним из самых ярых американских «ястребов». Многие его высказывания часто пугали даже сторонников самой жесткой внешнеполитической линии.

          Предыдущий пик карьеры Джона пришелся на годы правления администрации Буша-младшего. Пять лет он работал в ранге замгоссекретаря. Затем президент назначил его послом в ООН, но это назначение так не было утверждено Сенатом.

          Фото: Alonzo Adams/AP/ТАСС

          Болтон активно поддерживал Трампа во время предвыборной кампании 2016 года и активно взаимодействовал с британскими идеологами Brexit'а. Правда, не всё в программе Большого Дональда его устраивало.

          Будучи независимым экспертом, Болтон высказывался в пользу военного решения «иранской проблемы», не раз заявлял, что «не может себе и представить такого кошмара», как встреча американского президента с главой КНДР, и призывал «наказать» Россию как за «нападение на американскую демократию», так и за поддержку «преступного режима Асада».

          Назначение Джона Болтона на одну из ключевых внешнеполитических должностей в администрации Трампа было воспринято многими экспертами чуть ли не как очередной шаг к Третьей мировой войне.

          Так, российский сенатор Алексей Пушков назвал Болтона «неоконом», «идеологом холодной войны» и «убежденным противником России». А мой коллега американист Александр Домрин с досады даже грозился закрыть фейсбучную группу «Русские за Трампа». В комментарии, данном газете ВЗГЛЯД, Александр заявил«Русские уже не могут быть за Трампа, когда он окружен такими персонажами».

          Тем не менее именно с назначением на должность госсекретаря «ястреба» Помпео и «суперъястреба» Болтона на должность советника по нацбезопасности внешняя политика 45-го президента США начала приобретать контуры, которые были им обрисованы еще во время предвыборной кампании.

          «Исторический саммит» в Сингапуре между Трампом и Ким Чен Ыном полностью подготовил своей челночной дипломатией Майк Помпео (причем начал он переговоры в Пхеньяне, еще будучи директором ЦРУ).

          А другой «исторический саммит» – между Путиным и Трампом – готовит вовсе не кавалер российского ордена Дружбы Рекс Тиллерсон, а Джон Болтон.

          В чем тут дело?

          Во-первых, Помпео и Болтон – гораздо более дисциплинированные и лояльные Трампу сотрудники администрации, чем их предшественники. Бывший советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и экс-госсекретарь Тиллерсон считали своим долгом «воспитывать» президента и «сдерживать его порывы». Нынешняя внешнеполитическая команда готова беспрекословно выполнять волю главы государства.

          За несколько дней до принесения присяги Болтона спросили в эфире Fox News, как же он будет работать с Трампом, с которым у него так много разногласий. Джон поведал зрителям, что примерно тот же вопрос задавали в свое время госсекретарю Дину Ачесону о работе с Гарри Трумэном. Ачесон тогда ответил: «Дело в том, что и я, и он очень хорошо знаем, кто из нас президент».

          Во-вторых, Джон Болтон – вовсе не неокон. Во всяком случае он не принадлежит к числу классических неоконсерваторов с их одержимостью распространением демократии и либеральных ценностей по всему миру.

          Болтон всегда называл себя «голдуотеровским консерватором» – в честь американского сенатора Барри Голдуотера, кандидата в президенты от Республиканской партии в 1964 году.

          Таким образом он подчеркивал свое неприятие неоконсерватизма. Для неоконов важны «ценности», для Болтона – национальные интересы США.

          Джон всегда скептически относился к международным структурам и многосторонним соглашениям. ЕС для него – структура бесполезная, а НАТО полезно лишь в той мере, в какой может служить американским интересам.

          Единственное, что объединяет Болтона с неоконами, так это безусловная поддержка Израиля (прежде всего израильских правых) и стремление любыми средствами если не уничтожить Иран, то во всяком случае свести к минимуму его региональное влияние.

          Советник по нацбезопасности, я думаю, с большим удовлетворением воспринял фактическое разрушение «большой семерки» на саммите в Канаде. На знаменитом фото противостояния Трампа европейским лидерам на форуме G7, разлетевшемся по миру благодаря официальному инстаграм-каналу Ангелы Меркель, Болтон буквально с ненавистью смотрит на всех визави своего шефа.

          А вот нахождение за одним столом с «кровавым диктатором» Ким Чен Ыном Джон перенес спокойно. Возможно, само существование северокорейского режима и представляется ему роковой ошибкой мироздания, но если национальные интересы США на данный момент требуют примирения с таким режимом, то так тому и быть.

          Куда бóльшую опасность, по мнению Болтона, представляют собой наднациональные институты, лишающие государства части (в перспективе – всего) их суверенитета.

          Еще в апреле 2000 года, выступая на международной конференции, организованной Американским институтом предпринимательства (AEI), Джон подверг резкой критике не только структуры Евросоюза, но и саму идеологию глобализма.

          В частности, он заявил«Политические элиты Европы с удовольствием передают значительную часть национальных компетенций в вéдение функционеров ЕС в Брюсселе. В ходе этого процесса они все чаще продвигают на мировой арене решения, которые согласуются с повесткой ЕС. Таким образом, им недостаточно сдать Брюсселю суверенитет своих стран, они, по сути дела, приняли решение заставить нас передать часть нашего суверенитета всемирным организациям и подчинить его международным нормам».

          И далее: «Глобализм представляет собой картельный сговор правительств и групп специальных интересов. Несмотря на то что сторонники глобализма отвергают идею «глобального правительства» как такового (по крайней мере риторически и на данный момент), практический результат этой политики будет неотличим от формирования такого правительства».

          Пожалуй, это одно из лучших описаний глобализма и политики либерал-глобалистской элиты.

          Напомню, эти слова были произнесены в апреле 2000 года. Президентом США был еще Билл Клинтон. Владимир Путин только-только избран на первый срок. Евроинтеграция и глобализация чрезвычайно популярны и кажутся «прогрессивному человечеству» трендами, которые определят XXI век. А один из главных идеологов трампизма Стивен Бэннон работает в кино-телеиндустрии и не особенно интересуется политикой...

          Ну а Дональд Трамп с конца 1990-х высказывал в многочисленных интервью «крамольные» идеи, очень похожие на те, что пропагандировал Джон Болтон. Так что тандем Трамп – Болтон вовсе не случаен.

          Неслучаен и маршрут эмиссара Белого дома в его европейском турне. Он посетит Британию, проходящую сложный процесс выхода из ЕС, а также Италию, где недавно было сформировано правительство евроскептиков.

          Особенно интересно будет посмотреть на результаты переговоров Болтона с членами итальянского кабинета, который журналисты окрестили «правительством друзей Путина».

          Вместе с тем нужно учитывать, что последовательное проведение в жизнь антиглобалистской повестки в изложении Джона Болтона (судя по всему, и Трампа тоже) ведет к полной дискредитации международного права. Ведь оно воспринимается как «международные нормы», навязываемые суверенному государству.

          Болтону приписывается фраза: «Нет такой вещи, как международное право».

          Скорее всего, что-то подобное он действительно говорил. В одной из своих статей он написал«Нет никакого смысла считать договоры «юридически обязывающими» на международном уровне. Тем более считать их «законами» как таковыми».

          После того как генсек ООН Антониу Гутерриш публично «похоронил» возглавляемую им организацию, признав, что она не в состоянии поддерживать мир на планете, слова Джона Болтона уже не кажутся особенно крамольными.

          И все же месседж нынешней администрации Белого дома не ограничивается констатацией распада миропорядка.

          «Проблема Болтона» состоит не в том, что он часто вел себя как «ястреб» и русофоб. Ради пользы дела об этом можно временно забыть.

          Болтон олицетворяет собой не столько антироссийскую (или антииранскую) политику, сколько отказ от международных норм – не только от ныне существующих (они, возможно, и правда устарели), но и от любых иных, которые будут обязательными для всех государств.

          Понятно, что в послевоенный период большинство этих норм исполнялись весьма условно. Более того, в последние четверть века они очень часто интерпретировались таким образом, что «плохим парнем» оказывалась Россия.

          Но значит ли это, что во всемирной борьбе глобалистов с популистами – особенно такими радикальными, как Болтон, – мы должны непременно встать на сторону последних? Или вообще принимать чью-то сторону? Есть ли место для своего рода движения неприсоединения в новом мировом противостоянии? А если да, то на каких основаниях можно выстроить стратегический нейтралитет по отношению к двум формирующимся противоборствующим лагерям?

          Правда, пока расколотый Запад продолжает оказывать совместное давление на Россию (прежде всего санкционное), вряд ли со стороны Брюсселя или Вашингтона возможна постановка вопроса ребром – с кем солидаризуется Москва.

          Но зондирование почвы, несомненно, начнется уже на этой неделе.

          Посмотрим, готов ли к возложенной на него миссии Джон Болтон и насколько хорошо наши дипломаты продумали контригру...


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