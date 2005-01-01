Помпео обозначил срок встречи Путина и Трампа

Вскоре после поездки советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона в Москву может пройти встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Вероятно, что в не столь отдаленном будущем за этой встречей (после визита Болтона в Москву – прим. ВЗГЛЯД) последует встреча президента Трампа с его партнером (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MSNBC.

Помпео заявил, что есть вопросы, по которым Россия «работает против США», но отметил, что есть направления, в которых Москва и Вашингтон работают вместе. Он сказал, что в бытность его главой ЦРУ Россия и США работали по вопросам контртерроризма, «где у двух стран есть взаимные интересы».

«Так что мы ведем переговоры с нашими русскими партнерами, пытаясь найти области, где наши интересы пересекаются, но защищая американские интересы, где этого не происходит», – заключил Помпео.

Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность встречи с Владимиром Путиным в июле. Еще в мае Путин заявлял о готовности встретиться с Трампом, как только тот будет готов.

Напомним, советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня, где будет обсуждаться потенциальная встреча между Трампом и Путиным.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентном давлении, которое выдержал Трамп, чтобы только заикнуться о встрече с российским лидером.