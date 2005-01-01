Трамп впервые назвал новые сроки встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в июле, сообщает Bloomberg.

«Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Ранее было объявлено, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня, где будет обсуждаться потенциальная встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

Ранее о возможной встрече двух лидеров в июле сообщалось неофициально.

Путин в мае заявлял о готовности встретиться с Трампом, как только тот будет готов.