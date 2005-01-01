Стало известно о попытках администрации Трампа помешать его встрече с Путиным

Желание президента США Дональда Трампа встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным сталкивается с сопротивлением сотрудников американской администрации.

Ожидается, что встреча двух лидеров произойдет в июле в Европе, когда Трамп прибудет туда на саммит НАТО (11–12 июля). Сам Трамп заявил, что встреча с Путиным летом «вполне возможна», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

В марте стало известно о заинтересованности Трампа во встрече с Путиным. Как пишет издание, президент США «в частном порядке просил своих помощников» организовать встречу с ноября, когда лидеры двух стран пообщались на полях саммита АТЭС.

При этом Трамп хотел «пригласить Путина в Белый дом», но сотрудники администрации, по признанию одного из них, «проигнорировали эту просьбу», а в американском Совете нацбезопасности «не рассматривали проявленный Трампом интерес к проведению саммита как распоряжение организовать его».

«Они решили: «Давайте подождем и посмотрим, поднимет ли он опять этот вопрос», – рассказал газете представитель администрации.

Сообщается, что противодействие планам организовать встречу продолжается. Ведущие помощники Трампа и дипломаты США ставят под сомнение «ценность встречи с Путиным». В Вашингтоне опасаются, что встреча «тет-а-тет может затенить саммит НАТО».

Госдеп считает, что «теоретически» встреча может помочь урегулированию ситуаций по многим ключевым вопросам: Украине, Сирии, кибербезопасности. Но высказывается мнение, что пока проводить встречу «преждевременно», так как не решены «менее значительные вопросы», например, ситуация с дипсобственностью России в США.

«Лично я не хотел бы, чтобы мой президент оказался на встрече, где ему пришлось бы говорить о дачах или о ситуации с численностью сотрудников в посольствах», – заявил сотрудник Госдепа.

В Москве также не исключают встречи Путина и Трампа этим летом.