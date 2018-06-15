В Кремле обозначили срок возможной встречи Путина и Трампа

В Москве не исключают встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа этим летом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп эфире телеканала Fox News заявил, что в скором времени может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. До этого Путин заявил о готовности встретиться с Трампом, как только американский президент будет готов.