Трамп объявил о скорой встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп эфире телеканала Fox News заявил, что в скором времени может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы можем (встретиться, – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

Также президент США повторил свои слова о том, что Россию следует вернуть в состав G7и тем самым восстановить формат G8.

Напомним, 10 мая Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом, как только американский лидер будет готов. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского президентов.