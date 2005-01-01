В США рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации WSJ, в центре внимания потенциального саммита будут Сирия, Украина и вопросы, касающиеся контроля над ядерными вооружениями, передает ТАСС.

Подчеркивается, что планы организации встречи находятся пока на самой ранней стадии.

Источник WSJ отметил, что американский посол в Москве Джон Хантсман сейчас находится в США, где оказывает содействие в организации саммита. «Организация официальной встречи Путина и Трампа – текущий проект посла Хантсмана, проект продолжается несколько месяцев», – сказал один из источников газеты.

Возможное место и дату встречи стороны пока не определили, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Путин на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о том, что изменилось в его отношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом с момента их последней встречи.

Перед этим в Кремле объяснили ситуацию с возможностью встречи Путина и Трампа.