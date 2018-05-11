В Кремле объяснили ситуацию с возможностью встречи Путина и Трампа

Вопрос встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом остановился на точке их разговора 20 марта, когда со стороны США была озвучена возможность такой встречи, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Этот вопрос остановился на той точке, которая была зафиксирована 20 марта в ходе телефонного разговора Трампа с нашим президентом, когда со стороны американцев была озвучена возможность такого контакта», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

Напомним, 4 мая в Кремле заявили, что ясности в вопросе встречи президентов России и США не наступило. До этого в Белом доме сообщали, что Дональд Трамп «очень открыт» возможности встретиться с Владимиром Путиным.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Трамп в марте предлагал Путину «как можно скорее» провести двустороннюю встречу. Также Лавров отмечал, что Путин готов к встрече с Трампом.