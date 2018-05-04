В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал, появилась ли ясность в вопросе встречи лидеров России и США, с инициативой по которой в марте выступил американский президент Дональд Трамп.

«Нет, ясности до сих пор не наступило. Каких-то субстантивных контактов на этот счет нет, несмотря на то, что президенты России и США условились поручить министру иностранных дел и государственному секретарю вступить в контакт», – приводит его слова РИА «Новости».

«Пока, несмотря на изъявленную готовность встречаться и желание встречаться президента США, каких-то иных шагов не было сделано. Ждем», – добавил Песков.

В Белом доме ранее сообщали, что Трамп «очень открыт» возможности встретиться с Владимиром Путиным.

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что Трамп в марте предлагал Путину «как можно скорее» провести двустороннюю встречу. Лавров также отмечал, что Путин готов к встрече с Трампом.