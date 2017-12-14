Белый дом оценил готовность Трампа к встрече с Путиным

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «очень открыт» возможности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, что никаких деталей по возможной встрече лидеров России и США пока нет, передает РИА «Новости».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что Трамп в марте предлагал Путину «как можно скорее» провести двустороннюю встречу. Лавров также отмечал, что Путин готов к встрече с Трампом.

Перед этим Bloomberg сообщало, что, несмотря на санкции со стороны США и воздушные удары по Сирии, Владимир Путин хочет дать Дональду Трампу возможности для улучшения отношений.