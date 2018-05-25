Путин охарактеризовал динамику своих отношений с Трампом

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о том, что изменилось в его отношениях с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом с момента их последней встречи.

По словам российского лидера, в его отношениях с президентом Соединенных Штатов ничего не изменилось, «они не улучшились и не ухудшились», передает ТАСС.

В то же время Путин отметил, что прямого диалога с Трампом «практически нет», и это не дает возможности добиться какого-то прогресса в российско-американских отношениях.

Президент объяснил, что причиной этой ситуации в значительной степени является продолжающийся конфликт внутри американских элит, но выразил надежду, что это «когда-нибудь закончится, и объективная потребность в развитии российско-американских отношений приведет нас за стол переговоров».

Напомним, 11 мая в Кремле объяснили ситуацию с возможностью встречи Путина и Трампа.

В середине апреля российский дипломатический источник сообщал, что ближайшие возможности для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «на полях» появятся в ноябре на саммитах АТЭС и G20.