Путин о сроках встречи с Трампом: Как только, так сразу

Президент Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом, как только американский лидер будет готов.

«Как только – так сразу. Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, и из моего рабочего графика», – сказал он о возможных сроках организации встречи, передает ТАСС.

Он также отметил, что место возможной встречи предметно не обсуждалось. «Многие страны изъявляют желание оказать нам такое содействие. Это и некоторые европейские страны, в том числе Австрия, пожалуй, другого я не слышал. В общем, это мне кажется вопрос технический, важно, чтобы эти встречи, если они состоятся или она состоится, эта встреча, были наполнены конкретным содержанием», – добавил президент.

Путин также заявил, что намерения США ограничить поставки автомобилей из Европы могут задеть экономические интересы европейских производителей.

«Вот это серьезный вопрос (планы США ограничить поставки европейских автомобилей), это может задеть экономические интересы очень многих стран, прежде всего, конечно, европейских», – отметил российский лидер.

На минувшей неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского лидеров.

Путин объяснил, что его встреча с Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.