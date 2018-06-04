Путин объяснил, почему не состоялась встреча с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом до сих пор не состоялась из-за ожесточенной внутриполитической борьбы в США.

«Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов. На мой взгляд, это последствие ожесточенной внутриполитической борьбы в США», – заявил Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, передает РИА «Новости».

Также Путин заявил, что разделяет озабоченность президента США Дональда Трампа возможной новой гонкой вооружений, и надеется, что они лично обдумают, как ее предотвратить.

«В одном из последних телефонных разговоров Дональд сказал, что он обеспокоен возможностью новой гонки вооружений. Я с ним полностью согласен. Мы не являемся инициаторами такого развития событий, как вы знаете, не мы вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Но я разделяю мнение американского президента, что мы должны обдумать, как предотвратить новую гонку вооружений. И я надеюсь, что фактически эта работа начнется и между нами непосредственно лично», – заявил Путин.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль ощущает дефицит инициативы и конкретики со стороны своих американских партнеров по вопросу организации встречи лидеров России и США.

«Пока по-прежнему дефицит конкретики. После последнего телефонного разговора Путина и Трампа, где именно речь заходила о понимании двумя президентами необходимости контакта, по-прежнему ощущается дефицит инициативы со стороны наших американских партнеров», – сказал Песков.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом проводит предварительные переговоры о проведении встречи российского и американского лидеров.