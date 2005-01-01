Анонсирован визит советника Трампа по нацбезопасности в Москву

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетит Лондон, Рим и Москву 25-27 июня, об этом сообщил представитель Совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт Маркуис.

Маркуис сообщил, что в Лондоне и Риме будут обсуждаться вопросы национальной безопасности, а в Москве – потенциальная встреча между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне газета The Times сообщила, что Лондон обеспокоен возможностью встречи российского и американского лидеров, если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию. В Кремле на это заметили, что Times «вряд ли может представлять британский народ».