На Западе испугались за будущее НАТО после встречи Путина и Трампа

Высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил, что на Западе встревожены по поводу того, как предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа скажется на приверженности главы Белого дома общим целям НАТО и поэтому «боятся за будущее альянса».

По данным британской The Times, основная обеспокоенность Лондона заключается в том, что возможная встреча лидеров России и США может негативно отразиться на приверженности Трампа общим целям НАТО и на результатах его поездки в Великобританию, которая запланирована на 13 июля, передает ТАСС.

«Все встревожены тем, что происходит, боятся за будущее [Североатлантического] альянса», – сказал источник в британском правительстве.

Западный дипломатический источник выразил мнение, что подобная встреча в преддверии саммита НАТО, намеченного на 11-12 июля в Брюсселе, может вызвать «смятение и обеспокоенность». «Это будет очень негативное событие», – считает дипломат.

Местом проведения встречи Путина и Трампа, по данным издания, с большой степенью вероятности рассматривается штаб-квартира ОБСЕ в Вене.

Напомним, в конце прошлой недели Трамп заявил, что в скором времени может встретиться с российским лидером. В Москве не исключили встречи Путина и Трампа этим летом.

По данным Washington Post, встреча пройдет в июле, когда Трамп прибудет в Европу на саммит НАТО.