В Кремле ответили на опасения британцев по поводу встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал сообщение британской газеты Times о том, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в июле.

«Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счет (по поводу двусторонней встречи Путина и Трампа – прим. ВЗГЛЯД) ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков отметил, что в Кремле выступят с соответствующим заявлением, «если и когда будем готовы».

«Что касается газеты Times, то при всем уважении, вряд ли она может представлять британский народ», – добавил Песков.

Напомним, накануне газета The Times сообщила, что Лондон обеспокоен возможностью встречи президентов России и США, если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию.

15 июня Трамп эфире Fox News заявлял, что в скором времени может встретиться с российским коллегой.